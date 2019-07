In Arsten fiel in rund 600 Haushalten am Donnerstagvormittag der Strom aus. (Bernd Settnik/dpa)

Rund anderthalb Stunden waren knapp 600 Haushalte am Donnerstagvormittag in Arsten ohne Strom. Der Stromausfall sei durch Tiefbauarbeiten entstanden, erklärte eine SWB-Sprecherin gegenüber unserer Zeitung. Betroffen war der Großbereich um die Alfred-Faust-Straße und die Ordemannstraße. Derzeit versuche man, den Strom auf ein zweites Kabel umzuschalten. Um 11.19 Uhr waren alle Haushalte wieder am Netz. (sei)