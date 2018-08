Begleiten die Parade: Bürgermeister Carsten Sieling und Sozialsenatorin Anja Stahmann. Zwischen ihnen geht CSD-Vorstand Robert Dadanski. (Nico Schnurr)

Es ist bunt auf Bremens Straßen: Am Freitagabend erstrahlten bereits Wesertower und das Theater Bremen in Regenbogenfarben, am Samstagmittag setzte sich dann die Parade zum CSD in Bewegung. Laut dem Veranstalter sollen 8000 Teilnehmer demonstriert haben, die Polizei geht von 5000 bis 6000 Demonstranten aus. Aktuell findet vor dem Theater Bremen eine politische Abschlusskundgebung statt. Mehr über das Programm erfahren Sie hier.

Eindrücke von der Demonstration für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern erhalten Sie in unserer Story auf Instagram und in diesem Facebook-Live-Video. (var)