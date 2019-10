Rund um Bremen fehlen Hausärzte

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) schlägt Alarm. Nach ihrer Einschätzung sind in den nächsten zehn Jahren rund 1000 Hausarztstellen neu zu besetzen, weil bis dahin so viele Mediziner in den Ruhestand gegangen sind. Das Durchschnittsalter der niedergelassenen Allgemeinmediziner liegt in Niedersachsen aktuell bei 54,1 Jahren. „Es gibt Nachfolger“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der KVN, „aber es ist die Frage, ob wir die Lücke füllen können.“

Schon heute fehlen Hausärzte. Während der Versorgungsgrad in den Städten noch sehr gut ist, Oldenburg und Osnabrück etwa sind im Moment für weitere Zulassungen gesperrt, sieht es auf dem Land zum Teil deutlich schlechter aus. Allein im Landkreis Diepholz sind schon jetzt 21 Hausarztstellen nicht besetzt, Tendenz wie fast überall: steigend.

Die KVN hat auf Anfrage des WESER-­KURIER die Zahlen für die Region ermittelt. Die Landkreise sind in sogenannte Mittelbereiche aufgeteilt. Für den Landkreis Diepholz heißt das etwa, dass im Mittelbereich Syke 9,5 Stellen nicht besetzt sind, im Bereich Sulingen sind es 5,5 Stellen, in Diepholz sechs.

Noch schlechter sieht es schon jetzt im Mittelbereich Delmenhorst aus, zu dem neben der Stadt Delmenhorst auch die Gemeinden Ganderkesee, Weyhe und Stuhr zählen. Hier gibt es einen ungedeckten Bedarf von 14,5 Hausärzten. Ähnlich verhält es sich in und um Osterholz-Scharmbeck, hier sind elf Stellen unbesetzt. In der Wesermarsch fehlen im Mittelbereich Brake vier Ärzte, in Nordenham 4,5.

Im Landkreis Cuxhaven ist sogar schon fast der Zustand der Unterversorgung erreicht. Der Gesetzgeber spricht von Unterversorgung, wenn weniger als 75 Prozent der vorgesehenen Hausarztstellen besetzt sind. Im Nordkreis Cuxhaven liegt die Quote bei 77,1 Prozent, im Südkreis bei 76,7 Prozent.

Auf der Suche nach einem neuen Hausarzt ist zum Beispiel das Nordseebad Wremen. Ende 2020 scheidet dort die Allgemeinmedizinerin Frauke Maylahn aus dem Dienst aus. Die Menschen in Wremen haben nun unter dem Slogan „Eingeborene suchen Medizinmann“ eine Kampagne gestartet. Sie drehen Videos, drucken T-Shirts und posten Aufrufe bei Facebook. Eine treibende Kraft hinter dem ehrenamtlichen Engagement ist Renate Grützner. Die ehemalige Kinderärztin ist vor fünf Jahren selbst in den Ruhestand gegangen und hat drei Jahre lang, zunächst erfolglos, nach einer Nachfolgerin gesucht. Sie sagt: „Es wird auch jetzt sehr, sehr schwer.“

Das Beispiel Hahn-Lehmden im Kreis Ammerland gibt ihr recht. Dort hatten die Dorfbewohner Anfang des Jahres unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit mit einem aufwendigen Video nach einem Hausarzt gesucht – am Ende ohne Erfolg.

Detlef Haffke von der KVN sagt: „Einfach den Status quo zu erhalten, wird zukünftig nicht reichen. Der Bedarfsverkehr, zum Beispiel in Form von speziellen Ärztebussen zu den Sprechstunden, könnte in vielen Regionen besser sein.“ Die KVN selbst hat ein ganzes Aktionspaket auf den Weg gebracht. So zahlt die KVN Allgemeinmedizinern, die sich in der Fläche niederlassen, bis zu 60.000 Euro als Investitionskostenzuschuss. In einigen Regionen gibt es zusätzlich noch eine Umsatzgarantie. Außerdem: Assistenzärzte, die ihre Weiterbildung zum Facharzt in einer Praxis machen, bekommen pro Monat 2400 Euro von der KVN und von den Krankenkassen noch einmal dieselbe Summe dazu. Ärzte im Praktischen Jahr werden für ihre Zeit in einer Hausarztpraxis monatlich mit 400 bis 600 Euro unterstützt.

Aber nicht nur die KVN tut etwas. Auch die Politik in Niedersachsen hat inzwischen reagiert. Ab dem Wintersemester 2020/2021 soll es 200 zusätzliche Studienplätze im Land geben. Über den Sinn einer Landarztquote, also Studienplätze für angehende Mediziner, die sich vorab verpflichten, später Landarzt zu werden, wird noch gestritten. Die SPD will sie, die CDU nicht. Auch die Ärztekammer Niedersachsen ist dagegen, die KVN dafür.

„Alles muss auf den Prüfstand“, sagt Haffke. Gefordert sind aus Sicht der KVN auch die Kommunen selbst. Einige tun schon etwas. Sie vergeben Stipendien an Medizinstudenten und helfen Jungmedizinern bei der Suche nach Bauplätzen, Häusern oder Stellen für den Partner. Haffke sagt: „Die Gemeinden müssen ihre Attraktivität für Arztfamilien aktiv in die Öffentlichkeit tragen.“