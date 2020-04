Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Bemerkenswert schnell haben die lokalen Händler in unserem Viertel auf Maskenproduktion umgeschwenkt. Das kleine Tapetengeschäft, der Baby- und Yogabedarf-Laden, die Änderungsschneiderei – alle haben sie jetzt „Community-Masken“ im Schaufenster liegen. Aber der Trend geht eindeutig zum Selbernähen. Fleißige Menschen in der Verwandtschaft haben längst losgenäht. Bei uns ist wenigstens die erste Hürde genommen. Ein ausgesandter Suchtrupp hat im hintersten, dunkelsten Winkel der Rumpelkammer Omis alte Singer-Nähmaschine entdeckt. Geduldig wartet sie auf Inbetriebnahme.

So einfach ist es natürlich nicht. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto unübersichtlicher wird es. Nein, an Stoffresten mangelt es uns wahrlich nicht. Aber schwierige Grundsatzentscheidungen sind zu treffen. Soll es die Variante „Halbrund“ sein? Oder das Modell „Eckig mit Faltung“? Lieber aus Baumwollpopeline, Batist oder aus Molton? Mit eingenähtem Draht, eingenähtem Bügel oder gar einer Lage Fleece zwischen den Stoffzuschnitten? Oder lieber doch ganz ohne jeden Schnickschnack, wie es Katja von Nähfrosch.de in ihrem Erklärvideo empfiehlt?

Hier steht der Familie vermutlich ihre bislang herausforderndste Challenge überhaupt bevor, denn auch die Nahtzugabe darf nicht vergessen werden. Bitte rundherum absteppen. Notfalls geht es auch ohne Zackenschere, aber dann legen sich die Rundungen nicht so schön. Das Gummiband möge unbedingt kochfest sein. Auf keinen Fall über den Draht nähen! Und schon ist sie fertig: die Behelfsmundnasenschutzmaske. In Katjas Video jedenfalls.