Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas im Notbetrieb, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Die Nachricht von der Öffnung der Spielplätze ist von unserer Jüngsten bemerkenswert cool aufgenommen worden. So anpassungsfähig sind Kinder! Dabei gab es in den vergangenen Wochen kaum traurigere Anblicke als den mit Polizei-Flatterband abgesperrter Schaukeln. Das hat immer etwas vom Tatort eines Kapitalverbrechens, unwillkürlich hält man nach der Spurensicherung Ausschau und nach Kreidemarkierungen auf dem Asphalt. Dieses Trauerspiel hat nun ein Ende. Unsere Tochter plant, als erstes „so ungefähr zwanzig Mal“ die große Rutsche runterzurutschen, und auch die Schlange vor dem Einstieg wird sie davon nicht abhalten.

An diesem historischen Tag sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, welch beeindruckende Kreativität die spielplatzlose Zeit freigesetzt hat. Neulich unternahmen wir am Wochenende einen kleinen Familienausflug in eine bekannte Grünanlage der Stadt. Dichter Jogger-, Radfahrer und Spaziergänger-Verkehr auf den Wegen ließ uns schnell seitlich abbiegen, um hinter großen Bäumen und im weitläufigen Gehölz die Entdeckung zu machen, dass Guerilla-Trupps aus umgestürzten Stämmen und abgeknickten Ästen einen sehr fantasievollen inoffiziellen Waldspielplatz angelegt hatten. Das Repertoire an Spielgeräten war vielfältig: Es gab abenteuerliche Parcours zum Balancieren, Stockzelte zum Verstecken und sogar eine Baumstamm-Wippe. Rückblickend muss also gesagt werden, dass „Kyrill“, „Sabine“ – und wie sie alle hießen – vielleicht doch ihr Gutes hatten.

Die nächste Folge erscheint am Sonnabend.