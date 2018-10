Ryanair zieht sich offenbar aus Bremen zurück. (Frank Thomas Koch)

Ryanair schließt zum 5. November seine Basis in Bremen. Das teilte die Billigfluglinie am Montag mit. Neben Bremen werden auch aus dem niederländischen Eindhoven und vom Flughafen Düsseldorf Flieger abgezogen. Alle Kunden seien bereits darüber informiert worden, dass ihre Flüge nicht mehr stattfinden.

Andere Flugverbindungen vom Bremer Airport sind über die Homepage nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr buchbar. Gestrichen ist unter anderem die Verbindung nach Fuerteventura. Auch die Flüge nach Palma unter der Woche werden von Ryanair nicht mehr angeboten. Zwar lassen sich auf der Ryanair-Homepage die Daten noch auswählen, jedoch liefert die Suche schon keine Ergebnisse mehr. Die meisten Routen sollen grundsätzlich weiterbedient werden, allerdings mit Maschinen von anderen Flughäfen, erklärte Ryanair-Geschäftsführer Michael O'Leary. Die Schuld an den Streichungen gibt Ryanair den Piloten, die in den vergangenen Monaten mehrfach gestreikt haben, sowie stark angestiegenen Kerosinpreisen.

"Ein Skandal, dass Ryanair das Streikrecht nicht akzeptiert"

Bereits in der vergangenen Woche hatte die irische Fluggesellschaft laut der Gewerkschaft Verdi vor den Streiks damit gedroht, dass im Falle eines Ausstands die Basis in Bremen geschlossen werden würde. Markus Westermann, Bezirksgeschäftsführer des Verdi Bezirks Bremen-Nordniedersachsen, sieht in der Entscheidung von diesem Montag daher nun die Strafe für den Streik der vergangenen Woche. Nach Angaben der Gewerkschaft sind am Flughafen Bremen 90 Mitarbeiter bei Ryanair beschäftigt. Ein Großteil davon sind Crew-Mitglieder, einige sind aber auch als Techniker tätig. Sie sollen nach Angaben der Gewerkschaft zu Anfang November versetzt werden und angeben, an welchen Standorten sie zukünftig arbeiten möchten. Die Gewerkschaft Verdi fordert die Fluggesellschaft auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Das wird nicht einfach sein“, räumt Westermann ein. Er kündigte aber an, dass im Fall der Fälle weitere Streiks möglich seien. „Es ist ein Skandal, dass Ryanair das Streikrecht nicht akzeptiert und so mit Füßen tritt.“

Prognose gesenkt

Am Montag kappte die Fluggesellschaft ihre Prognose für das laufende Jahr und sorgte damit für kräftige Kursverluste. Ryanair-Aktien verloren am Vormittag bis zu 12 Prozent an Wert. Auch die Aktien anderer Fluggesellschaften gerieten in den Abwärtssog.

Der Gewinn dürfte im Geschäftsjahr 2018/19 (Ende März) bei 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro liegen, teilte Ryanair in Dublin mit. Bislang war der Konzern von 1,25 bis 1,35 Milliarden ausgegangen. Als Grund für die Senkung gab Ryanair die Streiks in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Portugal an. Alleine Ende vergangener Woche waren wegen der Ausstände bei Flugbegleitern und Piloten mindestens 250 Flüge ausgefallen. Das fliegende Personal will höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen nach dem jeweiligen nationalen Recht erreichen.

Nicht nur die mehr als 400 Maschinen mit dem Ryanair-Logo werfen in diesem Jahr weniger Gewinn ab. Die neue Ryanair-Tochter Laudamotion dürfte nach bisherigen Angaben in diesem Jahr rund 150 Millionen Euro Verlust einfliegen. Diese Summe ist in der Gewinnprognose von Ryanair noch nicht enthalten.

Branche kämpft mit Kerosin-Preisen

Steigende Kosten für Flugbenzin sind indes ein Problem, das die gesamte Branche betrifft. Bereits Ende vergangener Woche hatte der Ryanair-Konkurrent Easyjet seine Gewinnprognose eingeengt. Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn dürfte zwischen 570 und 580 Millionen britische Pfund (639 bis 651 Mio Euro) erreichen, hieß es am Freitag. Am Montag folgten dann negative Analystenkommentare. Die Easyjet-Aktie verlor gut 6 Prozent. Auch die Papiere von Lufthansa verloren gut ein Prozent an Wert. (sei/dpa)

+++Dieser Artikel wurde am 01.10.2018 um 15.05 Uhr aktualisiert+++