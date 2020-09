Sarah Ryglewski möchte auch in einem Jahr wieder für die SPD im Wahlkreis Bremen I antreten. (Frank Thomas Koch)

Als Nachrückerin für Carsten Sieling kam sie am 16. Juli 2015 in den Deutschen Bundestag, und dort möchte sie nach der Wahl im kommenden Herbst auch bleiben: Sarah Ryglewski, SPD-Abgeordnete und seit einem Jahr auch Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. In einem Mitgliederbrief „an die Genossinnen und Genossen im Bundestagswahlkreis 54 – Bremen I“ bittet sie jene um Unterstützung.

Ryglewski will stärkere Förderung der Kommunen

Bei ihren politischen Zielen für die nächsten Jahre hat sie vor allem eine stärkere Förderung der Kommunen durch den Bund im Blick. Mit dem höheren Anteil des Bundes an den Unterkunftskosten für Empfänger von Grundsicherung („Hartz IV“) und dem Ausgleich der Corona-bedingten Ausfälle der Gewerbesteuer verweist Ryglewski auf Erfolge, bei denen „ich auch als Parlamentarische Staatssekretärin mitwirken konnte“. Diesen Kurs wolle sie nun verstetigen, um einen Modernisierungsschub zu schaffen. Dabei gehe es sowohl um Klimaschutz, Energieerzeugung und nachhaltige Mobilität wie um die Digitalisierung oder das Bildungs- und Gesundheitssystem. „Schuldenbremse und schwarze Null dürfen dabei kein Hemmschuh für Investitionen sein“, fordert die Diplompolitologin und frühere Quartiersmanagerin.

Als weiteres Ziel nennt sie eine Lösung für die Altschulden der Kommunen, die es „ohne die Blockade der Union“ schon geben würde – also auch ein Bekenntnis zu anderen Bündnissen als einer Großen Koalition. Zudem will Ryglewski eine verschärfte Aufsicht für Banken und Versicherungen, die auch im Sinne des Verbraucherschutzes „proaktiv tätig wird“. Auf dem nächsten Landesparteitag der SPD am 10. Oktober geht es laut Tagesordnung aber noch nicht um die Kür einer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.