Jonte May (Christina Kuhaupt)

Die 13-jährige Jonte Mai zeigt, wie’s geht: Einfach 50 Cent in den Automaten stecken, Knopf drehen und raus kommt eine kleine Kapsel mit Saatgut. Die Findorffer Familie Mai hat einen ausrangierten Kaugummiautomaten umfunktioniert in einen Behälter, aus dem sich in der Straße Vogelweide jeder eine bienenfreundliche Wildblumensaatgutmischung ziehen kann. Für ihre Idee „Naturschutz to go“ wurde sie nun mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis für Bremen ausgezeichnet. Die Plastikkapseln können immer wieder neu befüllt werden.

Mittlerweile bediene sich die halbe Nachbarschaft bei Familie Mai, heißt es in einer Mitteilung der Nebenan.de-Stiftung, die den Preis verleiht. Und auch die Pandemie habe der Idee nichts anhaben können: „Noch mehr Nachbarn nutzen die Gelegenheit, um den eigenen Garten mit den Saatgutkapseln aufzuhübschen.“