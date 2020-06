Grünflächen wie hier die Wallanlagen sind laut Sabine Baumgart wichtig für körperliche und auch seelische Gesundheit. Besonders in Zeiten des Klimawandels und der Corona-Krise habe sich die Bedeutung von städtischem Grün gezeigt. (Frank Thomas Koch)

Frau Professor Baumgart, wie wirken sich Grünflächen auf unsere Gesundheit aus?

Sabine Baumgart: Das heutige Gesundheitsverständnis umfasst neben den körperlichen auch seelische und mentale Aspekte. Zum Beispiel spielen auch die Mobilisierung und Stärkung innerer Ressourcen bei der Gesundheit eine große Rolle. Grünflächen in der Stadt tragen erheblich dazu bei, um zum Beispiel auch seelische Spannungszustände abzubauen.

Besonders in Zeiten des Klimawandels und der Corona-Krise hat sich die besondere Bedeutung von städtischem Grün gezeigt. Grünflächen, insbesondere in Verbindung mit Wasser, bewirken in Großstädten einen Kühlungseffekt von etwa 2,5 Grad Celsius, sie verringern aber auch die Lärmbelastung. Auf die Psyche wirken sie beruhigend und fördern zum Beispiel die Sehkraft. Im beruflichen Alltag vieler Menschen werden ja die Augen besonders belastet, und bei Kindern laufen noch Reifungsprozesse ihrer Augen ab – die Entwicklung und Förderung der Sehkraft muss uns besonders wichtig sein.

Sabine Baumgart ist ehemalige Professorin für Raum- und Stadtplanung. (Christina Kuhaupt)

Für beides sollten Möglichkeiten vorhanden sein. Der Körper sollte für mindestens eine halbe Stunde, besser eine Stunde, in Aktivität gebracht werden, was wiederum besonders für Kinder wichtig ist. Genauso bedeutsam sind aber auch Ruheräume. Wie wichtig diese für viele Menschen sind, zeigt sich auch an der gestiegenen Bedeutung von dunklen Räumen, um den Sternenhimmel beobachten zu können. Dies ist natürlich in der Stadt schwierig. Aber auch das gehört zum Naturerlebnis.

Auch Pocket Parks, also kleine, gärtnerisch gestaltete Freiräume, können einen Erholungseffekt ausüben, nicht nur als Bewegungs-, sondern auch als Kommunikationsräume, in denen man andere Menschen trifft. Wichtig ist mir der Gedanke einer grünen Infrastruktur, die neben der technischen und sozialen Infrastruktur vernetzt und eigens ausgestaltet werden muss. Dazu gehören Naturerlebnisräume für Kinder wie die Kinderwildnis des BUND, oder auch die Möglichkeit zum Gärtnern für Leute, denen kein eigener Garten zur Verfügung steht.

Ja, in solchen Bereichen sollten zunächst Daten zur Wohnsituation mit der Grünausstattung und der Lärm- und Luftbelastung verschnitten werden. Grundsätzlich sollte bei der Innenentwicklung von Städten geprüft werden, ob das Grün angemessen berücksichtigt ist.

Mehr zum Thema Grüne Oasen in Corona-Zeiten gefragt Bremer verbringen mehr Zeit im Grünen Bremer verbringen in Corona-Zeiten mehr Zeit in Parks und anderen Grünanlagen, das zeigen ... mehr »

Bei einer guten Grünausstattung von Wohngebieten steigen die Immobilienpreise im Schnitt um 20 Prozent. Und auch wenn ältere Menschen die Möglichkeit zur Bewegung im Grünen gegeben wird und sie dadurch länger gesund bleiben, verlagern sich die Zeiträume der Pflege nach hinten – das spart letztlich enorme Kosten.

Zur Person

Sabine Baumgart

ist seit 2019 Präsidentin der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft mit Sitz in Hannover und assoziiertes Mitglied des Instituts für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen. Sie befasst sich vor allem mit den Gesundheits- und Umweltaspekten bei der Stadt- und Raumentwicklung.