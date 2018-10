Heiße Rhythmen und farbenfrohe Kostüme

Samba-Karneval 2018: Verschollen im Weltall

Ein farbenfrohes Spektakel hat am Sonnabend in der Innenstadt die Luft vibrieren lassen: der 33. Bremer Samba-Karneval. Mit Trommeln und Pfeifen brachten fast 1000 Tänzer und Akrobaten aus 52 Gruppen die Zuschauer in Wallung.