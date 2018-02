Der Auftakt ist gemacht: Am Freitag haben geheimnisvolle Lichtgestalten im Milchquartier östlich vom Theater am Goetheplatz für einen farbenfrohen Beginn des Bremer Samba-Karnevals gesorgt. Beim sogenannten Lichtertreiben bewegten sie sich durch die schmalen Gassen. Einige von ihnen auf Stelzen. Der Karneval zog am Abend weiter ins Lagerhaus und in die Lila Eule – „Einheizen“ stand auf dem Programm. An diesem Sonnabend wird es in Bremen laut und bunt.

Um 12 Uhr wird es spannend, dann startet der Samba-Karneval offiziell auf dem Marktplatz. An der Zeremonie beteiligen sich mehr als 1500 Aktive aus ganz Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, Dänemark, Polen und Großbritannien. Gegen 12.30 Uhr setzt sich der große Samba-Umzug trommelnd und tanzend Richtung Ostertor in Bewegung. Während der Parade ist der gesamte Ostertorsteinweg für Autofahrer bis 17.30 Uhr gesperrt. Die Organisatoren vom Verein Bremer Karneval rechnen mit rund 30 000 Zuschauern auf den Straßen. Sprecherin Kathrin Bahr hofft auf trockenes Wetter. „Sollte es wirklich den prophezeiten Schneeregen geben, wird das für die Stelzenläufer auf dem Kopfsteinpflaster zu einer echten Herausforderung.“

Rund um den Ostertorsteinweg sind vier Bühnen aufgebaut, auf denen bis 17.30 Uhr gefeiert wird. Der WESER-KURIER ist mit einer Bühne auf dem Goetheplatz vertreten. Ab 13.30 Uhr treten dort Samba-Gruppen im Halbstunden-Takt auf, außerdem wird Kinderschminken angeboten. Abends geht der Samba-Karneval mit einem großen Maskenball ab 20 Uhr im Schlachthof zu Ende. Nach Angaben von Sprecherin Kathrin Bahr gibt es für diese Veranstaltung noch Restkarten.

Das diesjährige Motto des 33. Samba-Karnevals heißt: Verschollen im Weltraum. Eine Anlehnung an das Raumfahrtjahr 2018, das in Bremen unter dem Motto „Sternstunden“ gefeiert wird. Das Motto für den Maskenball lautet „Ball im All“.

Wer am Sonnabend in die Innenstadt möchte und sich nicht so sehr für den Samba-Karneval begeistern kann, muss sich auf Behinderungen einstellen. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) kündigt zahlreiche Umleitungen auf den Innenstadtlinien in „drei Phasen“ an.

Von etwa 11 bis 14.15 Uhr werden die Linien 2 und 3 ab Doventor/Eduard-Schopf-Allee über Daniel-von Büren-Straße, Falkenstraße, Hauptbahnhof (Bahnsteige der Linien 1, 10, 20, 26 und 27), Rembertistraße, Am Dobben und Humboldtstraße zum Sielwall umgeleitet. Die Linie 4 verkehrt am Hauptbahnhof in dieser Zeit von den Bahnsteigen der Linie 6, 8 und 24. Für die Fahrgäste der Linie 6 ändert sich der Bahnsteig während der Umleitungszeit nicht. Die Linien 4 und 6 werden über Am Wall, Am Brill, Westerstraße, Am Neuen Markt und Theater am Leibnizplatz umgeleitet.

Von etwa 11.45 bis 14.15 Uhr werden dann auch die Linie 8 ab Hauptbahnhof über Am Brill zur Hochschule, die Linie 24 ab Hauptbahnhof über Herdentor und Wilhelm-Kaisen-Brücke sowie die Linie 25 ab Hauptbahnhof über Herdentor und Am Brill (Höhe Sparkasse) umgeleitet.

In der dritten Phase schließlich, von etwa 14.15 bis 18 Uhr, gibt es Umleitungen der Linien 2 und 3 ab Obernstraße zur Domsheide (Bahnsteige in Höhe des Doms) und weiter über Schlüsselkorb und Hauptbahnhof (Bahnsteige an der Baustelle zum City Gate) zum Sielwall.

Wie lange die Linien umgeleitet werden, „hängt vom Veranstaltungsverlauf ab“, heißt es von der BSAG. „Darüber hinaus kann es zu spontanen Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen kommen.“ Weitere aktuelle Informationen zu den Umleitungen erhalten Interessierte im Internetportal der BSAG wie auch in der VBN-App.