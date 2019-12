Samy Deluxe überraschte im Anschluss an ein Konzert am Donnerstagabend mit der Album-Ankündigung. (Jörg Carstensen / dpa)

Der Hamburger Rapper Samy Deluxe hat überraschend ein neues Album angekündigt – und am Freitag gleich veröffentlicht. Auf seinem Geburtstagskonzert am Donnerstagabend in der Barclaycard-Arena informierte er die anwesenden Fans zuerst.

Mit einem neuen Musikvideo nach dem fast eineinhalbstündigen Konzert ließ der 42-Jährige die Katze aus dem Sack. „Und das, meine Damen und Herren, soll bedeuten: Ab 0.00 Uhr heute ist mein neues Album ‚Hochkultur‘ draußen“, sagte der Musiker direkt am Anschluss auf der Bühne.

Dem Management zufolge hatte der Rapper in der Barclaycard-Arena seine bislang größte Soloshow gespielt. Dabei hatte Samy Deluxe auch gut 20 bekannte und befreundete Rapper mit auf die Bühne geholt.

Am Ende des Konzerts bekamen jeder der etwa 12.000 Besucher sieben Lieder des neuen Albums auf Schallplatte geschenkt. „Ich habe mir vor eineinhalb Jahren vorgenommen: Ich spiele nicht wieder in Hamburg, bevor ich hier meinen Geburtstag feiern kann und 12.000 Leuten mein Album schenken kann. Und das mache ich hiermit. Hochkultur, Baby! Peace out!“ (dpa/arn)