Der Italiener Leonardo Ugolini hat sich bei seiner Sandskulptur von der „Legende von Beowulf" inspirieren lassen. (Christina Kuhaupt)

40 Fahrten mit einem Sattelschlepper waren nötig, um 1000 Tonnen Sand auf das Gelände der Waterfront nach Gröpelingen zu bringen. Innerhalb von acht Tagen formen die Künstler daraus Sandskulpturen, die sich allesamt mit dem Thema Märchen auseinandersetzen.

Der Sandskulpteur Joris Kivits begleitet die Arbeiten als künstlerischer Leiter. Vor etwa einem halben Jahr hat er mit den Planungen für die Ausstellung in Bremen begonnen. Er bestellte die benötigten Materialen und hat Künstler eingeladen. Neben der Organisation ist er in diesen Tagen selbst auch als sogenannter Carver tätig und stellt eine Skulptur anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Einkaufscenters her. „Das macht unglaublich großen Spaß", sagt der Niederländer. Das Interesse an solchen Ausstellungen steige stetig, da immer mehr Menschen Sandskulpturen sehen wollten.

Die Zeit ist knapp bemessen

Bevor die Kunstwerke entstehen, werden sie vorgezeichnet und dienen beim Formen des Sandes als Vorlage. Auf der Skizze von Leonardo Ugolini ist eine Figur zu sehen, die an die Legende des mythischen Helden Beowulf angelehnt ist. Weil er sich für solche Geschichten interessiere, habe er auch diese Skulptur anfertigen wollen. Doch acht Tage seien dafür sehr knapp bemessen. „Die Arbeit ist zu managen. Trotzdem hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. Bei anderen Veranstaltungen habe ich für eine Skulptur dieser Größe meistens die doppelte Zeit", sagt der Italiener. Um dennoch rechtzeitig fertig zu werden, habe er einen Zeitplan erstellt. Für jedes Detail würde er sich ein bis zwei Tage Zeit nehmen. Für die Frontansicht habe er einen Tag mehr veranschlagt, da es dort besonders viel zu tun gäbe.

„Ich bin froh, dass wir so schönes Wetter haben und es vor allem nicht regnet", erzählt Ugolini. Der Regen würde die Skulpturen beschädigen, so lange sie noch nicht fertig sind. Deshalb müsse er bei schlechtem Wetter immer einen Tag für Reparaturarbeiten einplanen.

Bouke Atema hingegen würde sich über ein bisschen Regen durchaus freuen. „Es ist schon sehr warm, wenn man den ganzen Tag in der prallen Sonne arbeitet", sagt der Niederländer. Insbesondere wenn er schwer schleppen müsse, sei die Hitze nicht angenehm.

Weltweit gebe es etwa 50 professionelle Carver. „Für mich ist diese Arbeit ein Fulltime-Job und mittlerweile kann ich davon leben", erzählt Atema. Doch dafür sei er viel unterwegs, auch außerhalb Europas.

Am 4. August ist Schluss

Die Sandskulpturen werden bis zum 4. August an der Weserpromenade zu sehen sein und verschwinden dann wieder. Dass ihre tagelange Arbeit nicht für immer erhalten bleibt, sei für Carver kein Problem. „Sandskulpturen sind wie ein Theaterstück. Solange die Menschen vor ihnen stehen, können sie sich daran erfreuen", sagt Kivits. Außerdem könnten die Künstler nicht regelmäßig neue Skulpturen entwickeln und realisieren, wenn die Kunstwerke nicht auch wieder wegkommen würden.