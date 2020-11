Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff auf dem Dach des Parlamentsgebäudes. (Frank Thomas Koch)

Eine kniffelige Angelegenheit, was für Tüftler, und so ist das an vielen Stellen im Hohen Haus. Das Glasdach der Bremischen Bürgerschaft steht wie alles an dem Gebäude unter Denkmalschutz. Möglichst nichts verändern, lautet das Gebot. Gleichzeitig muss etwas getan, denn das Dach: ist kaputt. Wasser dringt durch, hat sich seinen Weg gesucht, wie es das immer tut, wenn Gelegenheit dazu ist. Das Glas in den Fächern der Stahlkonstruktion ist beschädigt, es hat sozusagen die Fassung verloren, weil der Kitt an den Rändern porös geworden ist.

Höchste Zeit, dass etwas geschieht – Denkmalschutz hin oder her. Also ist das Dach in seiner Mitte mit Wagenhebern angehoben worden, nur ganz leicht, sodass es jetzt eine Neigung hat, drei Grad, mehr nicht. In Zukunft steht das Wasser nicht mehr, wenn es geregnet hat, sondern fließt ab, das ist der Sinn der Übung. Klar, dass dafür die stählernen Pfosten und Verstrebungen angepackt werden müssen, mit dem Anheben allein ist es ja nicht getan. Aber das ist erledigt, die Arbeiter warten jetzt nur noch auf die neuen Glasscheiben.

Das Dach ist ein Beispiel für die Schwierigkeiten und Herausforderungen einer besonderen Baustelle. Seit anderthalb Jahren wird das Haus der Bremischen Bürgerschaft auf Vordermann gebracht. Viel Technik vor allem, die hineinkommt: Brandschutz, Heizung, Belüftung, Elektrik und die neuesten Funk- und Digitalmodule. Dafür muss das 54 Jahre alte Gebäude an vielen Stellen auf- und wieder zugemacht werden. Eine Operation, an deren Ende der Patient so aussehen soll, als wenn gar nichts gewesen wäre. Keine hässlichen Narben, aber auch kein Ergebnis wie beim Schönheitschirurgen.

Wenn alles nach Plan läuft, und so sieht es aus, wird im Dezember die Verwaltung zurückkommen. Im Januar folgt das Parlament, dann ist das Intermezzo der Abgeordneten in den Messehallen vorbei. Die Damen und Herren werden schauen und staunen. Denn auch wenn alles beim Alten bleiben soll, obwohl so vieles neu ist, hat sich einiges verändert – für das bloße Auge, also nicht nur im Verborgenen.

Denkmal zugleich modernisieren und erhalten

Der Entwurf für das Haus der Bürgerschaft stammt von Wassili Luckhardt. Eine seiner Ideen ist der freischwebende Treppenaufgang in der Mitte der Eingangshalle. Die Stufen führen zunächst zentral nach oben und zweigen dann nach links und rechts ab: Richtung Dom und Rathaus auf der einen Seite, zum Börsenhof auf der anderen. Die Achse mit den bodentiefen Fenstern an beiden Enden unterstützte die Klarheit und Großzügigkeit, von der Luckhardt sich leiten ließ. Demokratie, so sein Credo, soll transparent sein, das Parlamentsgebäude am besten auch. Ein schöner Gedanke, doch er half nicht, als für die Verwaltung in den 1970er-Jahren mehr Platz benötigt wurde. Die Achse verlor einen halben Arm und kam auf der einen Seite vor einer Wand mit Tür zum Abschluss. Ein baulicher Frevel, der jetzt behoben wurde. Das Büro ist weg, der Blick wieder frei, zum Börsenhof und dem Skulpturengarten davor.

Verschwunden auch die Glaskabine im Empfangsbereich, eine Art Pförtnerloge. Luckhardt hatte das anders geplant. Es war damals nichts Abgeschlossenes und Abweisendes, kein Kabuff für Kontrolleure. Stattdessen ein halbrunder Tresen, sehr schlicht. Und so wird es nun wieder kommen, die Verankerungen im Boden sind bereits angebracht. Das Denkmal modernisieren, lautet die Aufgabe, es zugleich erhalten und dort, wo es machbar ist, in den Originalzustand zurückversetzen.

Die Teppiche, auch so ein Fall. Gut zwei Drittel mussten erneuert werden. Nicht irgendwie und mit dem Ziel vielleicht, dass nicht jeder Klecks oder Rotweinfleck gleich deutlich zu sehen ist. Das wäre praktisch, im Zweifel auch günstiger, kam aber nicht in Frage. Ein heller Flor musste es sein, ganz so, wie es ursprünglich war. Oder das Licht. Schwierig, sehr schwierig. Wer im Büro arbeitet, mag es in der Regel hell. Das wirkt aber kalt und entspricht nicht dem Zustand vor der Sanierung, schon gar nicht dem von früher. Zäh wurde nach einem Kompromiss gesucht, eine Kardinalfrage, die kaum zu lösen war und in etlichen Verhandlungsrunden erörtert wurde. So hell wie nötig, so warm wie möglich, oder doch lieber umgekehrt? Das Ergebnis ist ein Licht, das im Auge des Betrachters liegt – für die einen womöglich zu hell, für die anderen zu dunkel.

Die Handwerker haben noch gut zu tun. Es wird gestrichen, gespachtelt, gehobelt und gesägt. Der Zeitplan ist ambitioniert, soll aber unbedingt eingehalten werden. Die Kosten? Zehn Millionen Euro waren anfangs veranschlagt, das war vor zwei Jahren. Landen wird das Projekt bei etwas mehr als elf Millionen Euro. Zu tun hat das vor allem mit dem Glasdach, eigentlich sollte es nicht saniert werden, weil nicht genügend Geld da war, dann tat sich aber doch noch eine Möglichkeit auf. Der zweite Posten ist die vorher nicht einkalkulierte neue Richtfunkanlage. Polizei und Feuerwehr hatten darum gebeten. Die Bürgerschaft und ihr Haus sollen offen sein und transparent, sicher sein sollen sie aber auch.