Die Sanierung der JVA in Oslebshausen soll rund 12 Millionen Euro mehr kosten. (Rafael Heygster)

Die geplante Sanierung der Justizvollzugsanstalt in Oslebshausen wird 12 Millionen mehr kosten als bisher geplant. Das berichtet „Buten un Binnen“ am Montag. Demnach wird am Dienstag im Senat darüber beratschlagt. Einer der Gründe sollen die gestiegenen Gefangenenzahlen sein. Um die Häuser sanieren zu können, müssen Gefangene verlegt werden. Weil dafür der Platz fehlt, sollen auf einem Teil der Sportanlage Container aufgestellt werden, heißt es.

Ursprünglich sollten sich die Kosten der Sanierung auf 47 Millionen Euro belaufen. Das Geld fließt unter anderem in die Sanierung der denkmalgeschützten Außen- und Innenmauer der JVA, des Lazarettgebäudes, des Dachs des Werkhofs, der Lüftungs- und Trinkwasseranlagen sowie der Wärmeversorgung. (haf/par)