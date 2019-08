Die Tiefer-Arkaden – in eng bebauter Nachbarschaft und mit Ladekränen – wie sie vor 80 Jahren, im Sommer 1939, aussahen. (Gerald Sorger)

Die Sanierung der maroden Tiefer-Arkaden rückt allmählich näher: Die Hochwasserschutzwand, die die Rückseite des Gewölbegangs bildet, soll instandgesetzt werden. Diese Wand war früher die Ufermauer. Schwere Eisenringe, an denen Schiffe mit Tauen festgemacht wurden, zeugen noch heute davon. Die Mauer stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde auf Holzpfählen gegründet, die eine so lange Zeit nicht überdauern konnten. Zumal die Tiefer tidebedingt in der Wasserwechselzone liegt. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) geht davon aus, dass im Sommer 2020 die mehrmonatige Sanierung der nicht nur bei Flohmarkthändlern und Theaterschiffbesuchern beliebten Uferanlage beginnen kann.

Erste Risse waren schon 2006 an den gemauerten und mit Sandstein verkleideten Arkaden entdeckt worden. Knapp zehn Jahre später habe sich der Eindruck verstärkt, dass da etwas nicht stimme, sagt Manuel Reichel, Referatsleiter für Brückenbau und -erhaltung beim Amt für Straßen und Verkehr, in dessen Zuständigkeit die Arkaden fallen. „Die Gründung eines der Bögen wurde freigelegt und festgestellt, dass Balken und Rammpfähle in Ordnung waren.“

Seit drei Jahren gesperrt

2016 wurde der Untergrund der Hochwasserschutzwand geöffnet und dabei festgestellt: Die Pfahlköpfe unter der horizontal verlaufenden Stützbalken der Mauer und die Köpfe der darunter ins Erdreich ragenden Pfähle waren schwer in Mitleidenschaft gezogen. Manuel Reichel beschreibt es so: „Die lastaufnehmende Konstruktion ist weg.“ Seither sind der nahe der Wilhelm-Kaisen-Brücke gelegene Portalbogen und entlang der Wasserkante fünf Bögen gesperrt. Man kann nicht darunter stehen und auch nicht darüber gehen: Oberhalb, auf Straßenniveau der Tiefer, wo ein Windspiel des Künstlers Hein Sinken stand und später wieder stehen soll, verwehren ebenfalls Gitter den Zugang.

Zum Glück gibt es weitere Mechanismen, die die schmucke Uferanlage halten: Die im Jahr 1913 errichteten Arkaden, über denen im Jahr darauf zwei Ladekräne mit jeweils 1500 Kilogramm Tragkraft installiert wurden, hatten schon einmal eine Rückverankerung an der Stützwand bekommen, die bis unter die Fahrbahn der Straße Tiefer reicht. Die mächtigen Bolzen und Muttern sind oben an der Wand zu sehen. Angebracht worden sind sie 1960, zugleich wurde die Eisenbetonplattendecke, über die früher die Kräne gelaufen waren, gegen eine Stahlbetondecke ausgetauscht. Die Wasserkante war bis zum Zweiten Weltkrieg dicht bebaut, wie ein Foto aus dem Jahr 1939 zeigt.

Eine Tiefer-Fotografie, die um 1909 entstanden ist, zeigt das Weserufer vor dem Bau der Arkaden und der Spundwand. (FR)

Die Bögen der 128 Meter langen Arkaden stehen auf Betonrammpfeilern. Sowohl Geoinformation Bremen als auch das Amt für Straßen und Verkehr kontrollieren regelmäßig, ob sich etwas an den Rissen im Sandstein verändert. Die Hochwasserschutzwand mit den Eisenringen, die Fachleute auch Schwergewichtswand nennen, fällt in die Zuständigkeit des Deichverbandes. Für den hat das ASV die Projektleitung zur Sanierung übernommen. Dritter im Tiefer-Boot ist Bremen-Ports, verantwortlich für die genietete Spundwand, mit der, ebenfalls im Jahr 1913, der heutige Anleger des Theaterschiffs und der verbreiterte Uferweg entstanden sind.

Auch diese Spundwand wird ständig kontrolliert. Ursprünglich war sie mit einer sogenannten Totmann-Konstruktion, in Gruben versenkten Ankern an Stahlseilen, gesichert. Ein geologisches Gutachten, so Manuel Reichel, habe diese Sicherung „nicht mehr nachweisen“ können. Dennoch hält die Kaje – „verzahnt mit den Betonrammpfählen“. Auch hier werde ständig kontrolliert, ob es Bewegung gebe – ohne Befund.

Im kommenden Jahr soll die Hochwasserschutzwand im sogenannten Pilgerschrittverfahren – Stück für Stück – mit Stahlpresspfählen gestützt und mit weiteren Seilankern unter der Straße Tiefer gesichert und vor dem weiteren Absinken bewahrt werden. Insgesamt werde die Sanierung rund 1,2 Millionen Euro kosten, schätzt Manuel Reichel. Das Vorhaben werde allein aus Bundesmitteln der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz finanziert, was mit einem komplexen Antragsverfahren einhergehe. „Wir stehen kurz vor der Genehmigung der Ausführungsplanung und der Ausschreibung.“