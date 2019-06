Öffentliche Grünanlagen werden in Bremen nicht ausreichend gepflegt - findet das Bündnis lebenswerte Stadt. (Christian Kosak)

Das Bündnis lebenswerte Stadt fordert vom künftigen Senat, mehr Geld in die Pflege und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen zu investieren. Der Sanierungsstau führe dazu, dass die Anlagen kontinuierlich an Substanz und Attraktivität verlören. „Bremen wirtschaftet seine öffentlichen Grünanlagen herunter“, kritisiert der Sprecher des Bündnisses, Ulf Jacob, in einer Mitteilung.

Seit vielen Jahren sei das Budget für Pflege und Entwicklung des öffentlichen Grüns in Bremen nicht ausreichend. Die Folge sei ein dramatischer Sanierungsstau, der sich fortlaufend vergrößere. Bremen stelle mit rund fünf Millionen Euro – im Schnitt seien das 0,64 Euro pro Quadratmeter im Jahr – nur die Hälfte des absolut notwendigen Budgets zur Verfügung.

Ulf Jacob vom Bündnis lebenswerte Stadt. (Roland Scheitz)

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement halte mindestens 1,19 Euro pro Quadratmeter für erforderlich, betont Jacob. Angesichts des Klimawandels müsse Bremen dafür sorgen, den Haushaltssatz für das Bremer Grün deutlich zu erhöhen. „Seit Jahren wird nur noch eine Notpflege wie Rasenmähen, Verkehrssicherheit herstellen und Baumpflege betrieben. Der Klimawandel mit Folgen wie Sturmschäden, Trockenheit und Starkregen verschärfen das Problem“, heißt es in der Mitteilung.

Der Landesrechnungshof habe die Höhe des Sanierungsstaus für öffentliche Grünanlagen mit insgesamt 30,8 Millionen Euro angegeben, schreibt das Bündnis. Die Folgen seien flächendeckend zu spüren: Neubau- oder Sanierungsprojekte, für die bereits Beschlüsse oder politische Zusagen existierten, könnten ebenso wie größere Arbeiten an Bäumen, Gehölzbeständen, Wegen, Gewässern oder baulichen Anlagen nicht vorgenommen werden.