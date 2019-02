Sascha Lobo spricht bei der Internetkonferenz Republica. (Britta Pedersen/dpa)

Herr Lobo, der jüngeren Generation sind Sie als Blogger und Netzgröße bekannt. Wie würden Sie denn dem Rest erklären, was Sie beruflich machen?

Sascha Lobo: Ich erkläre die Folgen der digitalen Welt für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Übersetzer zwischen den Welten. In Deutschland gab es lange eine Verständnislücke, was die digitale Welt bedeutet, was sie kann und wie die Medien darüber berichten. Diese Lücke will ich füllen.

Wie funktioniert das?

Ein wesentliches Kennzeichen der digitalen Welt ist die große Geschwindigkeit, mit der sie auf vielen verschiedenen Ebenen voranschreitet. Ich verbringe fast vier bis sechs Stunden jeden Tag damit, auf dem Laufenden zu bleiben. Das betrifft unterschiedliche Branchen genauso wie gesellschaftliche und soziale Themen. Diese aktuellen Entwicklungen versuche ich in meiner Arbeit in ein Verständnisgebäude des Digitalen einzubauen.

Sie erreichen über Twitter knapp 730 000 Menschen. Thema Diskussionskultur: Wie wertvoll ist dieser Austausch?

Ich diskutiere nicht, zumindest nicht auf Twitter. Es ist für mich zwar das wichtigste soziale Medium, aber mir ist wichtiger, was meine Follower sagen und welche Informationen sie zurückspielen. Dazu gehört auch, wie Dinge ankommen, die ich in der Öffentlichkeit tue. Twitter ist, wenn man den richtigen Leuten folgt, ein ergiebiger Schatz von Informationen. Twitter ist mein Privatnachrichtenticker.

Mehr zum Thema Alternative zu Live-Radio Was hinter dem Phänomen Podcast steckt Der Podcast „Fest & Flauschig“ von Jan Böhmermann und Olli Schulz ist für viele Zuhörer einfach ... mehr »

Politiker, Nachrichten oder Diskussionen kommentieren Sie dort wenig zimperlich.

Twitter ist ein ungefiltertes, rohes und grobes Medium. Es kommt auf Plakativität an, mit Zuspitzungen dringt man eher durch.

Sie sind der erste Gast des Freiraum-Podcasts im Bremer Presse-Club. Das Medium Podcast erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Welche Rolle hat er in der Netzwelt?

Podcasts haben über lange Zeit ein Mauerblümchendasein geführt. Aktuell gibt es in den Vereinigten Staaten einen Podcastboom, der jetzt auch nach Deutschland schwappt. Podcasts sind eine ganz eigene soziale Medienwelt. Ich mache selbst seit zwei Jahren den „Debattencast“ und setze mich darin intensiv mit den Kommentaren zu meinen Artikeln auseinander. Der Podcast ist ein ideales Medium, um laut nachzudenken und einen Dialog zu führen. Außerdem ist er die freundlichste Nische der sozialen Medien überhaupt.

Die Fragen stellte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

Sascha Lobo ist Blogger, Journalist und Buchautor. Er befasst sich meist mit Themen rund um die Netzwelt, das Internet und digitale Medien. Am Donnerstag ist er im Bremer Presse-Club zu Gast.

Zur Sache

Neue Podcast-Reihe

Sascha Lobo ist der erste Gast der neuen, zehnteiligen Podcast-Reihe „Freiraum“, einer Gemeinschaftsprodukt von Bremer Presse-Club, WESER-KURIER und Bremen Zwei. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, das Gespräch können Sie ab 1. März auf freiraum.fm, bei Bremen Zwei und weser-kurier.de nachhören.