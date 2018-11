Osman Engin überzeugte vor allem, wenn er über interkulturelle Missverständnisse sprach. (Vasil Dinev)

Osman Engin gehört zu den MigrantInnentagen wie diese zu Bremen gehören. Wie jedes Jahr eröffnete der deutsch-türkische Satiriker die 20. Auflage der Aktionswochen mit einer rund zweistündigen Lesung seines neuen Programms im Kulturzentrum Lagerhaus. Auch wenn es für Engin ein Heimspiel an vertrauter Stätte war, so haben diese Auftritte doch immer einen besonderen Charakter für den Bremer.

„In Hamburg, Berlin oder Frankfurt ist das Publikum eine große Masse. Hier kenne ich alle. Da bin ich aufgeregter und nervöser“, sagte Engin im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER. Zumal er auch nicht wisse, wie seine neuen Geschichten ankommen werden. Entsprechend versah er seinen Auftritt mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. „Auch wenn die Geschichten schlecht sind, bitte lachen und klatschen Sie“, wandte er sich an das Publikum.

Die rund 160 Gäste mussten allerdings gar nicht groß zum Lachen animiert werden. Oft gesellschaftskritisch, dabei aber stets humorvoll und pointenreich erzählte Engin seine Geschichten und Anekdoten aus dem Alltag. „Ich habe den Verdacht, dass die sozialen Medien nur geschaffen wurden, um sich gegenseitig zu beleidigen; anonym versteht sich“, leitete er ein.

Der interkulturelle Alltag

Die Migration sei die Mutter aller Probleme, rezitierte er Bundesinnenminister Horst Seehofer, um sich anschließend den Reaktionen im Internet zu widmen. Da hieß es als Reaktion etwa, Seehofers Mutter sei die Mutter aller Probleme. Als gute Katholikin habe sie jedoch nicht abgetrieben, las Engin aus einem weiteren Kommentar – und wusste das Publikum schon auf seiner Seite. „Die erste Geschichte hat gut gezündet“, stellte Engin rückblickend fest. Das habe ihm Selbstsicherheit gegeben.

Ganz so politisch blieb dieser Abend freilich nicht. Vielmehr widmete sich der Schriftsteller dem interkulturellen Alltag. Sprachliche Hürden, ungewollte und gewollte Fehlinterpretationen der Aussagen oder Vorurteile, denen sich Menschen mit Migrationsgeschichte immer wieder ausgesetzt sehen, nahm Engin ebenso aufs Korn wie das fiktive Familienleben mit Frau Eminanim, Tochter Hatice und Sohn Mehmet oder die Angst vor der Einreise in die Türkei.

Ob Sonntagsgang zum Bäcker mit dem Kind, türkische Hochzeiten oder die peinlichen Momente des Kondomkaufs im Supermarkt: Seine stärksten Momente entfaltete der Satiriker, wenn er die Alltagssituationen zuspitzte, in denen sich das Publikum wiedererkannte. „Wie schaffst du es, die Deutschen glücklich zu machen?“, fragte er etwa und zitierte den Onkel: „Das schaffst du erst, wenn Fische auf Bäume klettern.“ Als Arbeiter werde er beschuldigt, den Deutschen die Arbeitsplätze wegzunehmen. Als Arbeitsloser gelte er wiederum als Sozialschmarotzer. Doch so humorvoll Engin diese Themen ansprach, sprach er damit über bedeutende Themen: den Platz in einer neuen Gesellschaft zu finden – und von dieser akzeptiert zu werden.

Dafür ließ Engin in seine Geschichten auch immer wieder Gesellschaftskritik einfließen. So thematisierte er etwa den sogenannten Islamischen Staat im Nahen Osten oder die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht. Ohne diese Ereignisse zu verharmlosen, wies er darauf hin, dass kaum ein Ausländer sie gut heiße. Dennoch sähen sie sich immer wieder damit konfrontiert, sich für etwas rechtfertigen zu müssen, womit sie nichts zu tun hätten. Oder sie würden gar beschuldigt, damit in Verbindung zu stehen.

Mit der Beschreibung solcher Situationen, die seinem Publikum wohl bekannt sein dürften, erreichte der Satiriker mit seinem trockenen Humor ebenfalls die Gäste. „Es hat wahre Hintergründe“, bestätigte Ali Elis, Vorsitzender des Zentrums für Migranten und interkulturelle Studien in Bremen und langjähriger Freund Osman Engins. Dass die humorvollen Geschichten dennoch mit ihren Kernbotschaften verstanden würden, führte er auf die interkulturelle Hingabe des Schriftstellers zurück: „Er beleuchtet nicht nur eine Seite.“

Halb politisch, halb familiär

Auch vor den eigenen Verhaltensweisen machte Engin in seiner Lesung nicht Halt. Sich selbst humorvoll zu reflektieren, ohne sich dem Lächerlichen preiszugeben, erfordert sicher noch einmal mehr Fingerspitzengefühl. Doch dieser Spagat gelang, als er etwa von einem Paket ohne Absender erzählte, das er zu einer Zeit entgegennahm, als gerade die Nachrichten über Paketbomben an Politiker in den USA durch die Medien gingen.

Verunsichert brachte er die Sendung also zur Polizei, um sie untersuchen zu lassen. Nach zahlreichen Missverständnissen und Befragungen wurde das Paket sicherheitshalber gesprengt – dann stellte sich heraus, dass es zwei Kilogramm türkischen Honig von der Mutter enthielt. Eine wahre Geschichte, wie er einräumte, um lachend hinterherzuschieben: „Manchmal, wenn ich keine Ideen habe, mache ich solche Dinge.“

Halb politisch, halb familiär, so beschrieb Osman Engin selbst sein neues Programm. „Ich schreibe über mein Leben. Das gehört zum Alltag in Deutschland“, sagte er. Dabei lasse er sich auch von Erzählungen seiner Bekannten inspirieren. Genau deswegen sind seine Geschichten authentisch.