Die Corona-Verordnung hat Bestand: Bremer Fitnessstudios dürfen ihre Saunen weiterhin nicht öffnen. Das teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Montag mit. Bereits am Freitag hatte das Gericht den Eilantrag von drei Betreibern abgelehnt. Das OVG begründete seine Entscheidung damit, dass es in Bremen weiterhin zu Infektionsfällen komme und die Anzahl steige. Deshalb müssten Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Die drei klagenden Betreiber hatten gehofft, dass das OVG einen Passus der aktuellen Corona-Verordnung kippt. Der verbietet eine Öffnung von Saunen. Die Betreiber hatten unter anderem argumentiert, dass Viren in der Hitze der Saunen nicht oder weniger infektiös seien. In Niedersachsen dürfen Saunen seit dem 22. Juni wieder öffnen. In einem ähnlichen Verfahren gegen die Corona-Verordnung hatte eine Shisha-Bar-Betreiberin kürzlich Erfolg.

Das Gericht betonte, dass sich das Urteil lediglich auf Saunen in Fitnessstudios beziehe – und somit beispielsweise nicht auf Wellness-Betriebe. Diese sind ebenfalls von der Corona-Verordnung betroffen und dürfen ihre Saunen aktuell nicht öffnen.