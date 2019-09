Das historische Segelschiff "Seute Deern" ist nach einem Wassereinbruch auf den Grund des Hafenbeckens in Bremerhaven abgesackt. (Benjamin Rottmeir/dpa)

Nach dem Sinken des historischen Segelschiffs „Seute Deern“ im Hafenbecken von Bremerhaven ist die Schadenshöhe noch unklar. Das Schiff sei mit Tauen gesichert und die Umgebung mit Bauzäunen abgesperrt worden, sagte Konrad Otten, kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) am Montag. Der marode Dreimaster war am Freitagabend nach dem Ausfall von Pumpen an Bord in Schieflage geraten und auf den Grund abgesackt. Im Rumpf des hölzernen Seglers gibt es Spalten, über die Wasser eindringt.

Die „Seute Deern“ liegt Otten zufolge nun etwa 1,50 Meter tief im Schlick. Das Ausmaß der Beschädigungen innen und außen sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen. Die Pumpen seien täglich überprüft worden. „Warum die Pumpen ausgefallen sind, wird intern aufgearbeitet“, sagte er.

Die Sanierungskosten für das Schiff hatte das Museum bisher mit 32 Millionen Euro beziffert. Der Bund wolle sich mit 17 Millionen Euro beteiligen, hieß es. Im Mai waren zunächst Planungsmittel von 1,4 Millionen Euro bewilligt worden. „Wir wollen dieses Schiff erhalten und wir wollen es sanieren“, betonte Otten. Es gilt als Wahrzeichen von Bremerhaven. (dpa/lni)