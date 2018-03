Seit fast zwei Jahren sind die Arkaden an der Tiefer für Fußgänger und Fahrradfahrer gesperrt. Das wird mindestens bis 2019 so bleiben. (Dustin Weiss)

Unverändert stehen seit Monaten die Bauzäune an der Verlängerung der Schlachte zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und an der Tiefer. Die Arkaden an der Weser haben Risse, wackeln und sind nicht mehr komplett standfest. Das hatten Fachleute bereits im Frühjahr 2016 festgestellt. Doch seitdem ist an dem historischen Bauwerk keine Besserung, kein Fortschritt zu erkennen. Anfang Oktober 2016 hieß es noch, dass die Sanierung des historischen Bauwerks bis Mitte 2017 andauern wird.

Nun ist wieder fast ein Jahr vergangen und an der Situation hat sich nach Außen nichts geändert. Im Gegenteil: Der Zustand der bröckelnden Arkaden hat sich sogar erheblich verschlechtert. Die Schäden sind komplizierter und schlimmer als angenommen, wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) auf Nachfrage mitteilt. Die Sanierung wird länger dauern und auch wesentlich teurer werden.

Vier Arkadenbögen sind derzeit eingezäunt, anfangs waren es mal weniger. Auch die Fläche über dem betroffenen Bauwerk ist abgesperrt. Und das wird bis mindestens Mitte 2019 auch so bleiben. Zudem werden die Kosten, die 2017 noch vorsichtig auf eine Millionen Euro geschätzt wurden, weiter ansteigen. „Da werden wir weit drüber liegen“, sagt ASV-Sprecher Martin Stellmann.

Warum dauert es so lange, die Ursache der Schäden zu finden?

Bei Untersuchungen der ganzen Baukonstruktion seien viele Dinge und verschiedene Belange hinzugekommen. „Die Sache ist sehr komplex und die Situation hat sich deutlich ausgeweitet“, so Stellmann. Mit einer Sanierung werde das in diesem Jahr nichts mehr. An dem Bauwerk kann nämlich nur in einem bestimmten Zeitfenster gearbeitet werden, wenn es der Hochwasserschutz zulässt. Das primäre Ziel der Experten des Bremer Straßenbauunternehmens sei es derzeit, eine Vorlage für die Sitzung der Verkehrs- und Baudeputation im Juni zu erarbeiten. Nachdem das Grundbaugutachten zur Bausubstanz und den Auswirkungen abgeschlossen worden sei, werde nun die Vorplanung für ein Baukonzept beauftragt.

Doch warum dauert es so lange, die Ursachen zu finden und die Schäden zu definieren? Das Problem erklärt sich nach Angaben des ASV wie folgt: Die jahrhundertealten Holzpfähle, auf denen die Hochwasserschutzwand liegt, sind vergammelt. Dadurch sackt die Mauer nach unten ab. Die wackelige Schutzwand ist wiederum verbunden mit den Arkadenpfeilern durch eine Stahlbetonplatte, die über den Bögen liegt. Durch das Absacken der Wand wird Druck auf die historischen Bögen ausgeübt und es kommt zu Rissen im Mauerwerk. Das Fundament für die Arkadenpfeiler soll laut Gutachtern allerdings in Ordnung sein.

Ein weiteres Problem entstand nun durch die Spundwand ein paar Meter weiter direkt an der Weser. Diese Spundwand ist verbunden durch eine sogenannte Rückverankerung mit den Holzpfählen unter der Hochwasserschutzwand. Diese Verankerung ist notwendig, damit die Spundwände nicht durch das Erdreich Richtung Weser gedrückt werden. Es ist also alles miteinander verbunden.

Jetzt kommen die Verantwortlichen ins Spiel: Bislang war es so, dass zwei Bauträger an der ganzen Sanierung beteiligt waren. Zum einen der Deichverband, der für die Hochwasserschutzwand zuständig ist. Zum anderen das Amt für Straßen und Verkehr – verantwortlich für die Arkaden. Hinzu gekommen ist nun mit Bremen Ports ein dritter Bauträger, in dessen Verantwortung die Spundwand an der Weser fällt. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Die Kosten sollen am Ende geteilt werden und durch den Deichverband und das ASV getragen werden. Am teuersten wird die Sanierung der Schwergewichtswand. Erst in der zweiten Jahreshälfte seien die Experten der Behörde so weit, dass sie überhaupt einen zeitlichen Ausblick für die Sanierung geben können. So oder so: Die Bremer werden sich an die Bauzäune vorerst gewöhnen müssen.

Insgesamt ist das Gesamtkonstrukt aus Hochwasserschutzwand, Arkaden und Spundwänden ziemlich komplex. Um das Gebilde zu verstehen, hätten einige Fachleute des ASV sogar Ausflüge ins Bremer Staatsarchiv gemacht. Dort habe man die Historie zusammengepuzzelt, um dann nach und nach das Bauwerk genau zu rekonstruieren, so Stellmann.

Die Historie der Arkaden

Das Amt für Straßen und Verkehr hat die Geschichte der Arkaden wie folgt dokumentiert: Bei der Hochwasserschutzwand handelt es sich um eine alte Uferwand aus dem 16. Jahrhundert. Die Wand ist damals als Schwergewichtswand aus Naturstein mit einer Höhe von etwa 5,30 Meter auf einer Holzpfahlgründung erbaut worden. Schiffe auf der Weser machten direkt an der Uferwand fest. Die Metallringe zum Festmachen sind heute noch im Mauerwerk zu sehen. Die Promenade sowie die Arkaden gab es damals noch nicht.

Erst im Jahre 1913 erfolgte direkt vor der Uferwand der Bau einer Uferpromenade. Dazu wurde eine Spundwand hergestellt und das Geländeniveau angehoben. Auf dieser Promenade wurden ebenfalls im Jahre 1913 25 Gewölbe- und zwei Portalbögen (Arkaden) erbaut. Die Gründung der Gewölbebögen erfolgte auf Betonrammpfähle. Die etwa fünf Meter hohen Arkaden bestehen aus einer Sandstein-Mauerziegel-Verbundkonstruktion, der Kern der Pfeiler aus Mauerwerk, der von Sandsteinquadern umschlossen wird.

Ursprünglich verband eine Eisenbeton-Plattenbalken-Decke die Arkaden mit der Schwergewichtswand. Kräne zum Be- und Entladen der Schiffe verrichteten ab 1913 auf dieser Decke ihre Arbeit. 1960 wurde diese Deckenkonstruktion durch eine Stahlbetondecke ersetzt und die Hochwasserschutzwand mit Ankern rückverankert.