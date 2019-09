Übergroße Fahrzeuge sollen in Bremens Parkhäusern mehr Parkgebühren zahlen. (Bernd Kramer)

Der Vorschlag von Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne), dass SUV-Nutzer höhere Parkgebühren zahlen sollen, sorgte für Aufregung. Hinweise darauf, dass es in den Brepark-Parkhäusern am Brill und am Dom XXL-Parkplätze gibt, die etwas mehr kosten, sind der Senatorin nicht neu. Schaefer gehe es vielmehr darum, dass in den elf weiteren Brepark-Häusern, die übergroßen Fahrzeuge auch höhere Parkgebühren zahlen könnten, wenn ein breiter Sportgeländewagen eineinhalb Parkplätze einnehme und anderen Parkraum wegnehme. Anlässlich eines Konzeptes für Parkraumbewirtschaftung werde man dies prüfen. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit“, so Schaefer.