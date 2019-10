Bremens Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne). (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Grünen haben für Mittwochabend zur Landesmitgliederversammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung, dessen Eckpunkte das Klimakabinett vor knapp zwei Wochen beschlossen hat. Die erste Rednerin wird nach Angaben der Grünen Umweltsenatorin Maike Schaefer sein, auch Bundespolitikerinnen der Partei sollen demnach zu Wort kommen.

Bevor es zur Tagesordnung übergeht, stellt sich die neue Finanzstaatsrätin Silke Krebs den Parteimitgliedern vor. „Ich freue mich, etwas Konkretes zu tun.“ Ihr Ziel sei es, grüne Ideen in ihrem neuen Posten in die Realität umzusetzen. Die 53-jährige frühere Staatsministerin in der baden-württembergischen Landesregierung war zuletzt Vorstandsreferentin für politische Kommunikation bei der grünen Bundestagsfraktion und davor freiberufliche Kommunikations- und Strategieberaterin. Die studierte Mineralogin nimmt den Platz von Dietmar Strehl ein, der im Sommer zum Senator aufgestiegen war.

Das Thema Klimapaket leitet Maike Schaefer ein. Sie kritisiert die Bundesregierung hart: „Es ist mutlos, es ist zu langsam und es ist eine echte Enttäuschung.“ Die im Paket festgelegte CO2-Bepreisung sei für sie „ein Witz“. Aus Sicht der Grünen sehe sie den Preis von 40 Euro pro Tonne als wesentlich realistischer an als die in dem Bundespaket festgelegten zehn Euro.