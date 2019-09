Ein Porsche Macan fährt am Bundeskanzleramt vorbei. SUV raus aus den Innenstädten? Ein Unfall in Berlin-Mitte mit einem SUV hat eine breite Debatte angefacht. Bremens Mobilitätssenatorin Schaefer fordert höhere Parkgebühren für den Autotyp. (Kay Nietfeld /dpa)

Die Reaktionen auf den Vorschlag von Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne), dass SUV-Nutzer höhere Parkgebühren zahlen sollen, haben nicht lange auf sich warten lassen. Gleich am Dienstagmorgen meldete sich der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion in der Bürgerschaft, Thore Schäck, und sagte: „Es ist geschmacklos, dass Senatorin Schaefer einen tragischen Unfall, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen sind, für ihre grüne Politik missbraucht.“

Schäck führt an, man wisse aus der Unfallforschung, dass der Fahrzeugtyp bei Fußgänger-Unfällen ab einer Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometern für die Schwe­re der Unfälle eine geringe Rolle spiele. „Zumal sich mittlerweile andeutet, dass der Unfall in Berlin durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung des Fahrers verursacht wurde“, ergänzte der FDP-Politiker. „Hinzu kommt, dass aktuell unter den Begriff SUV auch Autos fallen, die teilweise leichter und kleiner sind als beispielsweise ein Kombi. Außerdem stellt sich die Frage, wie das Ganze technisch abgewickelt werden kann.“ Das alleine zeige, wie absurd und kurzsichtig die aktuelle Debatte ist. „Eine ideologische Erhöhung der Parkgebühren lehnt die FPD ab.“

Der Obermeister der Bremer Kfz-Innung, Hans Jörg Kossmann, sagte dem WESER-­KURIER als Reaktion auf Schaefers Vorschlag: „Wenn man mit den SUVs anfangen würde, heißt es dann im nächsten Schritt, dass in Zukunft auch beleibte Menschen in Bussen und Bahnen mehr zahlen müssen, weil sie ja auch mehr Platz brauchen? Und Raucher dürfen dann nur noch auf einer Straßenseite laufen?“ Da Schaefer in ihrem Vorschlag auch Elektro-SUVs einschließt, sagte er: „Warum haben die Hersteller denn zuerst aus den SUVs E-Autos gemacht? Weil sie den Platz brauchen, um die Batterien für das Auto zu verbauen.“

Schaefer möge sich lieber auf ihre Kernaufgaben konzentrieren

Für Kossmann ist diese Diskussion auch eine „Vorstufe zur Neiddebatte“: „Viele kaufen sich einen SUV, weil für sie in solchen Autos beispielsweise der Ein- und Ausstieg leichter fällt.“ Wenn in die Innenstadt weniger Autos fahren sollen, müsse man entsprechende Alternativen planen. Dass das nicht so läuft, kann Kossmann gegenüber von seinem Kfz-Betrieb am Klinikum Mitte mitverfolgen: „Da wird das Parkhaus ganz zum Schluss gebaut, anstelle direkt zum Anfang.“ Schaefer möge sich lieber auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-­Fraktion, Heiko Strohmann, bezeichnete Schaefers Vorschlag als „faktenferne Stigmatisierung einzelner Verkehrsteilnehmer“. Er forderte ebenso mehr Sachlichkeit in der Debatte, statt den verheerenden Unfall in Berlin zu instrumentalisieren. Strohmann hält den gesellschaftlichen Trend hin zum SUV oder großen Geländewagen aus klimapolitischer Sicht für fragwürdig. „Trotzdem sollte man bei der Analyse realistisch und bei den Fakten bleiben: Parkplätze nach Fahrzeuggröße zu bepreisen, ist völlig unpraktikabel und führt zu Chaos, wenn für jede Fahrzeugklasse zukünftig ein anderes Ticket gelöst werden müsste.“

Strohmann bezog sich dabei auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Demnach sei jeder zweite der in den ersten vier Monaten 2019 zugelassenen SUVs nicht länger als ein VW Golf, rund ein Viertel sei auch nicht breiter als das Golf-Modell. Der CDU-Politiker führt den erhöhten Parkdruck in Bremen auf fehlende Alternativen zurück: „Senatorin Schaefer soll­te nicht den Autofahrern die Schuld für die ­po­litischen Versäumnisse in zwölf Jahren ­grüner Ressortverantwortung zu schieben, sondern handeln. Dazu gehören an erster Stelle der Ausbau eines attraktiven öffent­lichen Nahverkehrs und die Überarbeitung der Tarifstruktur sowie mehr kostenfreie Parkflächen außerhalb der Innenstadt mit Nähe zu Haltestellen.“ Strohmann sieht in besonders belasteten Quartieren Bewohnerparken als eine Lösung.

Der Sprecher des ADAC Weser-Ems, Nils Linge, sagte: „Das ist eine komische Diskussion, die nun geführt wird. Das ist doch alles überhaupt nicht umsetzbar.“ Daimlers oberster Medienchef Jörg Howe äußerte sich ebenso: „Wir halten von derartigen Vorschlägen gar nichts – keine Diskriminierung von SUVs und deren Benutzerinnen und Benutzer.“

Und wer sich nicht so recht ­dazu äußern wollte, ob die technische Umsetzung, wie sie Bremens Mobilitätssenatorin Schaefer vorschwebt, in Bremens Parkhäusern überhaupt möglich ist, war die Brepark-Sprecherin Christine Nienaber. Sie sagte lediglich: „Leider können wir zu technischen Details unseres Parksystems keine Auskunft geben.“