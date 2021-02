Nach dem diesjährigen Ausfall hoffen alle Beteiligten auf eine Schaffermahlzeit 2022 in der Oberen Rathaushalle. (Frank Thomas Koch)

Weil die traditionelle Schaffermahlzeit im Rathaus in diesem Jahr ausfällt, hat die Stiftung Haus Seefahrt keine neuen Schaffer gewählt. Stattdessen nehmen die für 2021 gewählten Schaffer – Johann Christian Jacobs, Johann G. Smidt und Cornelius Strangemann – ihr Amt im Jahr 2022 wahr. Die für 2022 ebenfalls bereits gewählten Schaffer Janina Marahrens-Hashagen, Jens Lütjen und Christoph B. Klosterkemper werden nach einem Beschluss der Generalversammlung die Schaffermahlzeit 2023 ausrichten.

Der seit sechs Jahren amtierende Verwaltende Kapitän Klaus Thormählen möchte einer Mitteilung der Stiftung Haus Seefahrt zufolge im April 2021 sein Amt niederlegen und arbeitet aktuell seinen designierten Nachfolger Kapitän Andreas Mai ein. Mai war bis Ende vergangenen Jahres Hafenkapitän in Bremen und Bremerhaven und ist dann in den Ruhestand gewechselt (wir berichteten). Haus Seefahrt betreut zurzeit 94 Witwen, von denen die Bedürftigen eine monatliche finanzielle Unterstützung erhalten. In den Wohnungen auf dem Seefahrtshof in Grohn wohnen aktuell 41 Personen, darunter mietfrei auch sechs Nautik-Studenten.