Dicht an dicht - so geht das 2021 nicht: Wegen der Corona-Pandemie wurde die 477. Schaffermahlzeit abgesagt. (Frank Thomas Koch)

Nach dem Eiswettfest wird mit der Schaffermahlzeit auch die zweite Bremer Traditionsveranstaltung im Frühjahr 2021 abgesagt. Das teilte der Ausrichter, das Haus Seefahrt, am Dienstagmittag mit. Demnach hätten sich die Vorsteher sowie die Schaffer am Montag darauf geeinigt, dass nur „eine Absage dem Charakter und der Reputation der Schaffermahlzeit Rechnung trägt“.

Mehr zum Thema Kaufmannsfeste in Corona-Zeiten Bremer Schaffermahlzeit und Eiswette auf der Kippe Die Macher von Schaffermahlzeit und Eiswette wollen keine abgespeckte Version ihrer großen ... mehr »

Ein Grund für die Absage sind auch die öffentlichen Regelungen und das Hygienekonzept des Rathauses, in dem die Schaffermahlzeit traditionell stattfindet. Angesichts der unklaren Entwicklung der Corona-Pandemie waren auch kurzfristige Änderungen der Planungen für die 477. Auflage nicht ausgeschlossen. „Das hätte bedeutet, dass die Schaffermahlzeit bestenfalls unter ganz anderen als den bekannten tradierten Bedingungen hätte durchgeführt werden müssen“, heißt es in der Mitteilung. Die Vorsteher und Schaffer des kommenden Jahres wären sich einig gewesen, dass der Charakter der Schaffermahlzeit nicht verändert werden dürfe. Daher sei auch eine Verlegung der Veranstaltung von der Oberen Rathaushalle an einen anderen Ort nicht infrage gekommen. Die für 2021 vorgesehenen Schaffer sollen nun die Veranstaltung 2022 ausrichten.