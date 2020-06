Einen Neubau wird es auf dem Sparkassen-Gelände am Brill nicht geben. (Frank Thomas Koch)

Die Neubaupläne für das Sparkassengelände am Bremer Brill sind gestorben. Die Investoren, das Brüderpaar Schapira aus Israel, haben am Montag eine entsprechende Mitteilung gemacht. Demnach sei ihnen an der Stelle weiterhin an einem langfristigen Investment und einer Quartiersentwicklung gelegen. Einen Neubau werde es jedoch nicht geben. „Wir hätten am Brill gerne ein Leuchtturmprojekt mit großer Strahlkraft über die Bremer Landesgrenzen hinaus realisiert. Wir akzeptieren und respektieren jedoch die Entscheidung der Stadt“, so die Schapiras. Bremen hatte den Plan des Architekten Daniel Libeskind abgelehnt, auf dem Gelände am Brill vier Türme zu bauen.