Mitglieder der Bremer CDU üben scharfe Kritik an der AfD-Annäherung eingier Thüringer Kollegen. (Peter Steffen/dpa)

Der Bremer CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp und die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann haben scharfe Kritik an den 17 Thüringer Parteikollegen geübt, die sich nach der Landtagswahl in einem Schreiben für Gespräche mit der AfD und der Linkspartei ausgesprochen haben. „Die AfD kann für uns kein Gesprächspartner sein“, sagte Röwekamp dem WESER-KURIER, „für mich ist die AfD längst keine Partei der Unzufriedenen mehr. Sie ist dem Inhalt nach eine rechtsextreme Partei, die auch von Rechtsextremen gewählt wird. Diese Menschen sind Feinde der Demokratie und nutzen unser System aus.“

Motschmann sieht es ähnlich. Sie nennt eine Reihe von zentralen Themen, in denen es mit der AfD keine Annäherung geben könne. „Wie ist es denn um Antisemitismus in der AfD bestellt? Wie steht die AfD zum Euro, zur EU oder zur Nato?“, fragt sie rhetorisch. „Wir müssen uns inhaltlich mit den Argumenten auseinandersetzen, aber eine Koalition oder eine Zusammenarbeit schließe ich aus.“ Sie erinnert in diesem Zusammenhang auch an den jüngsten Parteitagsbeschluss der CDU, eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei abzulehnen.

In dem aktuellen Thüringer Papier, das als „Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen“ gekennzeichnet ist, heißt es, dass sich die Landes-CDU „aktiv am Gesprächsprozess mit ALLEN demokratisch gewählten Parteien im Thüringer Landtag“ beteiligen solle. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der thüringische CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Kellner und der ehemalige Landrat des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Ralf Luther.

Die Gruppe unterstützt ausdrücklich den CDU-Landtagsabgeordneten Michael Heym, der vergangene Woche mit Blick auf das Stimmenergebnis der AfD von 23,4 Prozent bei der Wahl gesagt hatte: „Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt.“ Die Unterzeichner empfinden es demnach als undenkbar, dass „fast ein Viertel der Wähler“ in Thüringen „bei den Gesprächen außen vor bleiben soll“.

Dem Bremer Röwekamp geht dieses Entgegenkommen viel zu weit. Er sagt: „Demokratisch gewählt waren in der Vergangenheit in einigen Parlamenten auch schon die DVU oder die NPD. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um?“ Seine Schlussfolgerung: „Es ist wichtig, ein frühes Signal zu senden: Die CDU darf einer Partei wie der AfD keinen Millimeter Raum geben.“ Am Wochenende hatte Röwekamp nach der ersten Äußerung von Heym bereits getwittert: „Ich erwarte, dass die #CDU #Thüringen diese Person aus der Partei ausschließt.“