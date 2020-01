Monica Merkel und Vincent Riesche freuen sich auf ihren Urlaub. Auf der Wunschliste steht unter anderem Faro an der Algarve. (Frank Thomas Koch)

Der XXL-Trolley gab reichlich Anlass zu Spekulationen. Sein Besitzer: Womöglich ein hoch bezahlter Manager auf Geschäftsreise. Der Inhalt: Garantiert ebenso edel und hochwertig. Darauf vertrauten zumindest die beiden Bieter, die leidenschaftlich um das imposante Gepäckstück buhlten. Erst bei 185 Euro fiel der Hammer – zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Die Versteigerung vergessener und verschlossener Koffer wurde zum größten Publikumsmagneten beim Reiseshopping am Airport Bremen. Im Terminal 1 ging es den ganzen Sonntag lang um die Frage, wohin die Reise gehen könnte.

Kleine und große, lokale und internationale Reiseveranstalter und -büros, Spezialisten für barrierefreies Reisen, Vertreter von Hotellerie und Gastronomie waren in die Neustadt gekommen, um bei mehreren Tausend Unternehmungslustigen das Reisefieber steigen zu lassen.

Im Zentrum des Geschehens und meist dicht umlagert präsentierte sich der Bremer Flughafen mit seinen direkten Flugverbindungen zwischen Lettland und Ägypten. Last Minute war mit Faro die jüngste Destination auf der riesigen Landkarte nachgetragen worden, berichteten die Mitarbeiter: Die Stadt an der Algarve wird ab Anfang Juli wieder bedient, und sie steht auch bei Monica Merkel und Vincent Riesche ziemlich weit oben auf der Wunschliste. Fest steht jedenfalls, dass dieser Urlaub für geraume Zeit der Letzte sein wird, den das junge Paar aus Walle zu zweit genießen kann: Der Nachwuchs kündigt sich sichtbar an.

Bereits zum zweiten Mal nahm der Bremer Ski-Club an der Reisemesse teil. „Wir sind wiedergekommen, weil die Resonanz im vergangenen Jahr enorm war”, erklärte Vereinsmitglied Gerhard Sanders. Der Verein mit seinen 3500 Mitgliedern sei der Größte seiner Art in Deutschland, so Sanders. Effektives Rekrutierungsmittel für neue Mitglieder ist der clubeigene Reisekatalog mit mehr als 50 Wintersport- und Wanderangeboten.

Weil zu einer vernünftigen Reiseplanung noch viel mehr gehört als die Auswahl des Zielorts, hatten auch Polizei und Zoll große Info-Stände aufgebaut. In einer großen Vitrine zeigten die Beamten des Hauptzollamtes, was sie in den vergangenen Jahren am Bremer Flughafen ausgepackt hatten: Elfenbein-Skulpturen, Schildkrötenpanzer und die in Alkohol eingelegte Python gehörten zu den spektakulärsten Funden, berichtete Volker von Maurich. Manches davon sollte mit voller Absicht am Zoll vorbeigeschmuggelt werden, so der Zoll-Sprecher – häufig jedoch gehen die Beamten von reinem Unwissen aus, zum Beispiel bei den Gehäusen einer geschützten Schneckenart. Im Zweifelsfall solle man die Finger von solchen Souvenirs lassen, riet der Zollbeamte: „Wir sagen immer: Sammeln sie keine Andenken, sondern lieber Eindrücke.” Wie viele Menschen unvorbereitet losziehen, konnte auch Polizeioberkommissar Ingo Steinbach bestätigen. Das zeige sich unter anderem an der Zahl der Taschenmesser, die bei den Kontrollen aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

Mit einem überlebensgroßen Leoparden-Foto warb „Ajimba African Tours”. Das kleine Bremer Premium-Unternehmen organisiert seit zwei Jahren Afrika-Reisen mit sozialem und ökologischem Anspruch. Als Ausgleich für die Fernflüge werde in Klimaschutzprojekte investiert, erklärte Holger Asche aus der Geschäftsführung. Für die Fernreisen spreche zudem: „In diesen Ländern hängen viele Arbeitsplätze von der Touristik ab. Wenn die Besucher ausbleiben, verschwindet diese Existenzgrundlage.”

Auf seine ganz eigene Art verbindet Gian Luca Abraham die Bereiche Fliegen und Nachhaltigkeit. Der 25-jährige Marketinggestalter fertigt klassische und extravagante Querbinder für den stilvollen Herrn aus Stoff, Holz und Kork. Sein Platz war in der Bremenhalle im Obergeschoss, wo Nadine und Fabian Daniel die „Hochzeitsmesse“ organisiert hatten. Der Spezialmarkt für alle, die sich demnächst trauen wollen, wurde erstmals parallel zum Reiseshopping ausgerichtet. Eine glückliche Verbindung, meinten die beiden Hochzeitsplaner: „Denn natürlich gehören zu einer Hochzeit auch Flitterwochen.”