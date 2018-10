Susanne Keuneke (Vorsitzende des Verein der Schausteller und Marktkaufleute Bremen e.V.) und Rudolf Robrahn (Vorsitzender des Schaustellerverband des Landes Bremen e.V.) sitzen im "Octopussy". (Kuhaupt)

Die Hälfte ist um – oder besser: Die Hälfte des 983. Freimarkts liegt noch vor uns. Der Eindruck, den Rudolf Robrahn (50) nach einer Woche Volksfest hat, ist „gut“. Halbzeitbilanz würde es der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Bremen nicht nennen: „Wir können zufrieden sein, hatten ein erfolgreiches erstes Wochenende mit gutem Wetter, das allerdings ein bisschen nachgelassen hat.“

Das muss nichts bedeuten, das Bremer Publikum ist, wie die Schausteller, nicht nur regen-, sondern auch sturmerprobt: Im vergangenen Jahr wurde der Markt am vorletzten Tag früh abends von Amts wegen dichtgemacht, weil ein Unwetter dräute – das Bremen erst in der Nacht erreichte.

Der Schaustellerchef hofft, dass sich so etwas nicht wiederholt. Eine Parallele gibt es aber dennoch: „Wie 2017 müssen wir berücksichtigen, dass wir während des Freimarkts keine Ferien haben, das ist ein wichtiger Faktor“, sagt Rudolf Robrahn. „Dafür haben wir den neuen Feiertag am 31. Oktober. Der ist für uns wie ein Familien-Sonntag.“

Fürs Geschäft sei es jedenfalls gut, "dass das letzte Freimarktwochenende Anfang November liegt, wenn die Leute ihren Lohn bekommen haben“, sagt Robrahn, das mache sich deutlich bemerkbar. Und es habe sogar dazu geführt, dass das letzte das mittlere Volksfestwochenende an Wichtigkeit überrundet habe – trotz des Freimarktumzuges.

„Früher haben der Bremer und natürlich die niedersächsischen Nachbarn den Freimarkt im Durchschnitt sechs bis sieben Mal besucht, jetzt sind es im Schnitt vier Besuche“, sagt Robrahn, der sich mit Prognosen lieber zurückhält. „Wie lagen immer um die vier Millionen Besucher.“ Viele jüngere Feste ohne vergleichbare Tradition seien „weggestorben“, sagt der Schausteller.

Bis vor vier Jahren habe es bundesweit mehr als 12 000 Volksfeste gegeben, jetzt seien es noch knapp 10 000 pro Jahr. Um die Zukunft des Freimarktes ist ihm nicht bange: Wie das Bad Hersfelder Lullus-Fest, das vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist und laut „Hersfelder Zeitung“ mit rund 530 000 Gästen einen Besucherrekord erzielte, zählt der Bremer Freimarkt zu den ältesten Volksfesten Deutschlands.

"Was gut läuft, ist das Sicherheitskonzept"

Der Bremer Schaustellerverband hat 185 Mitglieder. „Vier Fünftel sind hier“, sagt Rudolf Robrahn, und zu 85 Prozent seien die Mitglieder Bremer Unternehmen. Insgesamt hätten knapp 360 Betriebe eine Freimarkt-Zulassung bekommen. „Es gab etwa 1000 Bewerbungen, was ich angesichts der Attraktivität des Freimarktes nicht für besonders viel halte.“

Viele Volksfestveranstalter behandelten ihre Märkte „stiefmütterlich“, indem sie nur „das Neueste vom Neuen“ haben wollten. In Bremen sei das anders. „Wir arbeiten gemeinsam daran, dass das Verhältnis stimmt. Branchentrennung bedeutet Vielfalt. Wenn jemand zum Beispiel auf Bratwurst spezialisiert ist, muss er ja nicht unbedingt auch noch Maiskolben anbieten. Man sollte sich nicht verzetteln“, meint Robrahn.

„Was gut läuft, ist das Sicherheitskonzept“, sagt der Verbandsvorsitzende. Dazu zählen seit Langem die Marktverordnung, die das Mitbringen von Waffen, Glasflaschen und Spirituosen untersagt, und seit einigen Jahren auch der Einsatz privater Sicherheitskräfte.

Polizeisprecher Nils Matthiesen bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit den Privaten gut funktioniere. Problematisch sei jedoch immer wieder, dass „einige Autofahrer am liebsten direkt an den Eingängen parken“ wollten. „Unser Appell für die zweite Freimarkthälfte: Nutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr, Park and Ride oder das Fahrrad zur Anreise.“

Unter denen, die das Festareal erfolgreich angesteuert haben, fallen Rudolf Robrahn die Lederhosen-Träger und Dirndl-Damen auf. „Irgendwie kann ich das verstehen, aber die bayerische Tracht wirkt hier doch eher wie eine Verkleidung“, sagt er. „Ich würde mir wünschen, dass sich ein Designer mal eine norddeutsche Tracht ausdenkt. Vielleicht mit Seemannspulli, matrosenmäßig, maritim – das hätte doch Pfiff.“ Noch mehr wünscht sich der Schaustellerchef nur, dass der Freimarkt seinem Charakter als Familien-Volksfest treu bleibt. „Das Trinken darf eine solche Veranstaltung nicht prägen.“