Thilo Sarrazins Auftritte rufen seit Jahren Protest hervor, der sich militant gebärdet - wie auch schon im Mai 2012 in Berlin. (Florian Schuh / dpa)

Da lädt ein etwas elitärer Club einen prominenten und umstrittenen Politiker ein, weil der so schön schreibt und sagt, was man angeblich hier nicht mehr schreiben und sagen darf. Der intelligente Provokateur „zieht“, ausreichend zahlendes Publikum ist garantiert. Ebenso absehbar ist aber auch der Protest, wenn Thilo Sarrazin seine Thesen ausbreitet von einem Land, das sich selbst abschaffe, weil es zu viel unkontrollierte Zuwanderung zulasse. Widerspruch gehört zum demokratischen Disput – so lange er friedlich bleibt.

Das freilich schien für den 10. Dezember nicht ausgemacht zu sein. In den sogenannten sozialen Medien brodelt es, seit der Termin des Sarrazin-Auftritts bekannt wurde. Dass sich linksradikaler Aktionismus auch gegen Politiker demokratischer Parteien richtet, ist spätestens seit der verhinderten Lesung Thomas de Maizières in Göttingen offenbar. Das darf ein Rechtsstaat nicht dulden. Und man muss solche Protestformen kritisieren, gerade wenn man auch verbalem Radikalismus à la Sarrazin fernsteht. Scheinheilig ist es aber, wenn sich der Veranstalter einer absehbar umstrittenen Veranstaltung vom Protest völlig überrascht und erschüttert gibt.