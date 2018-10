Hemelingen

Schießerei in Bremer Gaststätte läuft bei "Aktenzeichen XY"

Im September schoss ein Mann einen 47-Jährigen in einer Bremer Gaststätte an. Jetzt wird der Fall am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt.