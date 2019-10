Der Schießstand der Bremer Polizei soll saniert werden. (Christina Kuhaupt)

Die Sanierung des Schießstandes der Bremer Polizei wird teurer als erwartet. Das Ergebnis der Ausschreibung liegt deutlich über der vorab ermittelten Kostenrechnung, allein die Baukosten sind nach Informationen des WESER-KURIER um 25 Prozent gestiegen. 1 165 900 Euro soll es kosten, das Trainingszentrum der Polizei technisch und baulich auf Vordermann zu bringen. Bislang war man von 978 400 Euro ausgegangen.

Laut Innenbehörde resultieren die Mehrkosten aus der Auslastung der Baufirmen und der damit einhergehenden Marktsituation. So liegen zum Beispiel die Ausschreibungsergebnisse für die Maurer- und die Fassadenarbeiten fast doppelt so hoch wie vorab berechnet. Am deutlichsten weicht das Submissionsergebnis allerdings bei der „Medientechnik“ ab. Hier stehen jetzt 102 678 Euro zu Buche, vorher waren es 39 440.

An der Sanierung der 2001 in Betrieb genommenen Anlage in Huckelriede führt aus Sicht der Innenbehörde gleichwohl kein Weg vorbei. Bereits im Februar dieses Jahres hieß es, dass sie wegen gravierender Baumängel vor der Zwangsschließung stehe. Eine Überprüfung des Trainingszentrums hatte ergeben, dass die Anlage nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen und dem Gesundheitsschutz entspricht. Es gibt nicht nur Beschädigungen im Bereich der Schießbahnen, sondern auch Defizite bei den Sicherheitsstandards, beim Brandschutz sowie bei der Be- und Entlüftung der Schießbahnen. An der Lüftungsanlage sind die festgestellten Mängel laut Innenbehörde so gravierend, dass für die Schießlehrer der Polizei ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht.

2000 Schuss täglich

Für eine umfassende Sanierung der Anlage errechnete das Innenressort eine Investitionssumme von etwa einer Million Euro. Ein Neubau würde rund 4,8 Millionen Euro kosten. Während der veranschlagten sechsmonatigen Bauphase bliebe die Anlage komplett geschlossen. In dieser Zeit würde die Schießausbildung der Polizei auf der Anlage des privaten Schießstands des Bremer Schützenvereins von 1843 stattfinden, der auch schon von Zoll und Bundespolizei genutzt wird. Als Nutzungsgebühr hierfür wären weitere 120 000 bis 150 000 Euro zu berappen.

Daran hat sich bislang nichts geändert. Wohl aber an der Zeitplanung. Im Februar dieses Jahres war von einem Baubeginn im Sommer 2019 die Rede, Ende Januar sollte der Schießstand dann wieder zur Verfügung stehen. Jetzt wird eine Fertigstellung im Juni 2020 angestrebt – so es denn grünes Licht für die Mehrkosten gibt.

In Bremen muss jeder Polizist, der eine Dienstwaffe trägt, zweimal im Jahr zum Schießtraining. Was dazu führt, dass die Anlage an fünf Tagen die Woche von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr genutzt wird und auf den beiden Bahnen (25 und 50 Meter) pro Tag insgesamt etwa 2000 Schuss verschossen werden.