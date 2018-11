Das Forschungsschiff "Polarstern" wird in dem Bremerhavener Nordschleuse geschleppt (Archivbild). (Carmen Jaspersen/dpa)

Zwischenfall in der Bremerhavener Nordschleuse: Gegen kurz vor elf Uhr stieß am Mittwoch ein 199 Meter langer Autotransporter gegen die östliche Seite der Nordschleuse in Bremerhaven, teilte die Polizei mit. Trotz der Hilfe von drei Schleppern konnte die Kollision nicht verhindert werden. An der Schleuse kam es dadurch zu leichten Schäden, an Bord des Schiffes riss hingegen ein etwa vier bis fünf Meter großes Loch knapp oberhalb der Wasserlinie auf.

In dem Bereich liegt ein Frischwassertank, der unter anderem zum Herstellen von Löschschaum verwendet wird. Die Sicherheit des Schiffes ist nicht gefährdet, da ein weiterer Tank zur Verfügung steht. Der 45 Jahre alte Kapitän darf mit dem Schiff jedoch nicht weiterfahren bis die Schäden beseitigt sind. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (jfj)