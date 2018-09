Die Bremer Schlachte stand am Sonnabend ganz im Zeichen der Maritimen Woche. Am Nachmittag sah das Programm die große Schiffsparade auf der Weser vor, die die Menschen ans Wasser lockte. Motorjachten, Sportboote und viele andere Schiffe schipperten den Fluss entlang. Rund 140 schwimmende Untersätze zogen an den Zuschauern vorbei – die Logenplätzen hatten die zahlreichen Zuschauer auf den Brücken. An diesem Sonntag geht die Maritime Woche ins Finale: Am letzten Tag fahren ab 10 Uhr die Drachenboote zwischen Wilhelm-Kaisen-Brücke und Teerhofbrücke.