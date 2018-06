Weißer Pkw auf blauem Grund – 13 solcher Schilder stehen nun in der Inselstraße, um das aufgesetzte Parken zu legalisieren. Anwohner sprechen von Verschandelung. (Frank Thomas Koch)

Die Inselstraße in Hastedt ist etwas Besonderes. Sie ist vermutlich die einzige Wohnstraße in Bremen, in der nun nach allen Regeln der bürokratischen Kunst abgesegnet ist, was ohnehin flächendeckend praktiziert und von der Stadt geduldet wird: das Parken mit zwei Rädern auf dem Gehweg und zwei auf der Straße. Die Anwohner sind dennoch aufgebracht. Denn der offizielle Segen für das aufgesetzte Parken geht einher mit 13 neuen Schildern, die sie als „Verschandelung der Straße“ empfinden.

Sie sei von dem Lärm aufgeschreckt worden, erzählt Magali Trautmann. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass ein Arbeiter ein Verkehrsschild auf dem Gehweg direkt am Gartenzaun versenkte. „Genau vor dem Fenster.“ Sie habe ihn gebeten, das Schild wenigstens ein Stückchen zu versetzen – auf die Grenze zwischen ihrem und dem Nachbarhaus. „Da wäre es nicht ganz so störend.“ Die Antwort lautete: „Anordnung ist Anordnung.“ So steht nun ein Schild mit einem weißen Pkw auf blauem Grund exakt in der Mitte des Reihenhauses von Magali und Justus Trautmann. Eigentlich planen ihr Mann und sie eine kleine Terrasse im Vorgarten, erzählt die Bremerin. Der Zaun sollte ein Schiebetor bekommen, um die Fahrräder problemlos vom Grundstück rollen zu können. Das müssen Trautmanns, so sieht es derzeit aus, nun abhaken. Denn dort, wo das Schiebetor hin sollte, versperrt nun das Schild den Weg.

Ähnlich betroffen sind Ilka Rautenstrauch und Elke Wilke. Vor ihrem Haus liegt eine kleine begrünte Verkehrsinsel mit einem Baum, den Ilka Rautenstrauch pflegt, als sei es ihr eigener. Aufgesetzt parken auf dieser „Baumnase“ ist tabu, funktioniert aber auch gar nicht. Schließlich ist die Verkehrsinsel zu klein, um ein Auto davor abzustellen. Außerdem hat das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eine rot-weiß-gestreifte Bake an den Rand der Verkehrsinsel setzen lassen, um Autos auf Abstand zu halten.

Trotzdem sind jetzt vor dem Haus von Rautenstrauch und Wilke gleich zwei Schilder gesetzt worden. Direkt vor und hinter der „Baumnase“ – im Abstand von etwa zweieinhalb Metern –, um auf den Zentimeter korrekt anzuzeigen, wo geparkt werden darf und wo nicht. Die Schilder stehen direkt am Zaun vor dem Haus. Kein schöner Anblick, findet Ilka Rautenstrauch. Sie fragt sich, warum die Hinweistafeln nicht an die Verkehrsinsel selbst gesetzt wurden – so wie bei der zweiten „Baumnase“ der Inselstraße.

Andrea Ostertag, ihrer Nachbarin von gegenüber, fällt es schwer, angesichts des Schilderwaldes in der etwa 100 Meter langen Einbahnstraße nicht in Sarkasmus zu verfallen. Die wichtigsten Hinweise, wirft sie ein, habe das ASV nämlich vergessen: Schilder dazu, dass gegenüber der „Baumnase“ gerade nicht am Straßenrand geparkt werden darf. Denn ansonsten bliebe kein Platz für den Durchgangsverkehr. Die Anwohnerinnen überlegen nun, einen Antrag an das ASV zu richten mit der Bitte, die Schilder abzubauen.

Amt sagt Überprüfung zu

ASV-Sprecher Martin Stellmann betont: Auslöser der Aktion sei die Anfrage eines Anwohners aus der Inselstraße selbst gewesen. Daraufhin habe das Amt geprüft, ob das aufgesetzte Parken, das laut Straßenverkehrsordnung verboten ist, in der schmalen Anwohnerstraße legalisiert werden könnte. Ergebnis: Die Mindestabstände auf Fußwegen und Straße werden eingehalten. Deshalb wurden die Schilder-Standorte festgelegt und das Konzept dem Beirat Hemelingen vorgelegt. „Der Beirat hat das befürwortet“, bestätigt Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Dennoch sind die meisten Anwohner der Inselstraße aus allen Wolken gefallen, als sie die Schilder-Phalanx Anfang der Woche entdeckten. Stellmann verspricht, die Zahl der Schilder werde noch einmal überdacht. „Sollten wir über das Ziel hinaus geschossen sein, bessern wir nach.“

Streng genommen, bestätigt Nesrin Kök-Evril, Mitarbeiterin der Innenbehörde, „dürfte in einem großen Teil der Straßen nicht an beziehungsweise auf der Bordsteinkante geparkt werden“. Jedoch gäbe es dann in vielen Quartieren Bremens nicht mehr genügend Parkplätze. Daher dulde das Ordnungsamt das aufgesetzte Parken, sofern „Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Gehhilfen trotz gelber Säcke und Rädern an den Zäunen“ Platz haben und die Straßen für Rettungswagen und Müllabfuhr noch befahrbar sind. Bei Beschwerden würden die Verkehrsüberwacher allerdings tätig. In der Regel sprechen sie zunächst „keine Verwarnung“, sondern eine Warnung aus.

Weitere Informationen

Sie sind in Bremen und umzu auch auf seltsame, kuriose, unerklärliche oder ungewöhnliche Schilder gestoßen? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder an onlineredaktion@weser-kurier.de.