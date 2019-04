Wie die Polizei Bremen am Freitagmittag mitteilt, ist die A1 in Richtung Osnabrück wieder komplett freigegeben. Es staut sich jedoch noch in Höhe Bremen-Arsten.

Dort hatte ein Lkw am Morgen eine Ladung Schlachtabfälle verloren, die die Fahrbahn stark verunreinigten. Es bestand starke Glättegefahr, darum wurde die Fahrbahn zunächst voll gesperrt. (shm)

++ Diese Meldung wurde um 13.57 Uhr aktualisiert. ++