Die Wirte an der Schlachte freuen sich auf die Biergartensaison. (Frank Thomas Koch)

Trotz des derzeit noch regnerischen Wetters sind die Biergärten an der Schlachte wieder betriebsbereit. Insgesamt 2700 Stühle und die dazugehörigen Tische haben die Gastronomen nach Angaben des Schlachte Marketing und Service Verbands aus dem Keller geholt. An diesem Sonntag werden die Biergärten um 11 Uhr offiziell eröffnet. Der Betrieb in den Restaurants und Bars laufe wie gewohnt weiter, teilte der Verband mit. Da im Sommer die Fußball-Europameisterschaft ansteht, heißt es in diesem Jahr „Die Schlachte in Europa – Europa an der Schlachte“ – ein Motto, das die Wirte bereits am Donnerstag bei einem Fototermin zelebriert haben. Fester Bestandteil der Biergartensaison sind auch in diesem Jahr die Feierabend-Veranstaltungen: Am Donnerstag, 11. Juni, begrüßt die Schlachte ihre Besucher zur ersten „Summer Lounge“ des Jahres.