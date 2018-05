Das Thema Schlacke in der Hemelinger Marsch bewegt weiter den Stadtteil und inzwischen auch die Bremische Bürgerschaft. Für Dienstag, 29. Mai, hat die Fraktion der Grünen eine Anfrage für die Fragestunde des Stadtparlaments gestellt. Unterdessen reagierte das Bau- und Umweltressort auf die erhöhten Messwerte in Teilen der in der Marsch verbauten Schlacken: Die betreffenden Wege müssen zurückgebaut werden.

Insgesamt sind 570 Meter mit verunreinigter Hochofenschlacke aus dem Stahlwerk von Arcelor Mittal betroffen. Die sogenannte HS-Schlacke wurde für den Bau von Wegen zu einem geplanten Windpark benutzt. Sie hätte dort – im Gegensatz zur sogenannten LD-Schlacke – nicht verbaut werden dürfen. Ursache war laut Umweltbehörde eine einmalige Störung im Betriebsablauf des Stahlwerks, bei der die unterschiedlichen Schlacken offensichtlich vermengt wurden. Nachgewiesen wurden in der Hochofenschlacke polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in einer erhöhten Konzentration. Diese Stoffe sind schädlich für die Umwelt und gesundheitsgefährdend für Menschen. Die gemessenen Konzentrationen lägen aber unter den maßgeblichen Grenzwerten des Arbeitsschutzes, teilte die Umweltbehörde weiter mit. Akute Gefahren für Arbeiter, Anwohner oder Spaziergänger seien nicht zu befürchten.

Rainer Blaschek, Vorstandsvorsitzender bei Arcelor Mittal Bremen: "Wir können uns dafür nur entschuldigen – insbesondere auch bei unserem Kunden Energiekontor." Energiekontor will in der Marsch bauen. Das verunreinigte Material werde entfernt und fachgerecht entsorgt. Nach der Ursachenermittlung habe das Unternehmen die Kontrollen intensiviert und Analysen erweitert, um einen solchen Vorfall für die Zukunft ausschließen zu können. Dafür habe Arcelor Mittal Bremen gemeinsam mit dem Umweltressort "Überwachungsmaßnahmen" vereinbart. Wie diese Maßnahmen aussehen und warum vorher keine ausreichende Überwachung stattfand, darüber schweigt sich die Umweltbehörde in ihrer Mitteilung aus. Antworten könnte die Fragestunde der Bürgerschaft nächste Woche liefern.