Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gipfelte am Montagmittag an einer Straßenbahnhaltestelle im Bremer Stadtteil in einer Schlägerei. Einer der Beteiligten Männer verhielt sich derart aggressiv, dass er von der Polizei festgenommen werden musste.

Wie die Polizei berichtet, gerieten ein 27-Jähriger und ein 34-Jähriger auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrum in Streit. Nachdem die Kontrahenten sich zunächst verbal duellierten, gingen sie im Verlauf der Auseinandersetzung auch mit Fäusten aufeinander los. Trotz starker Verletzungen flohen beide vor Eintreffen der Polizei. Die Beamten konnten jedoch beide Männer nach kurzer Fahndung festnehmen. Der 27-Jährige verhielt sich nach Polizeiangaben derart aggressiv, dass er vorübergehend in einer Gewahrsamzelle untergebracht wurde. Die Hintergründe der gewaltsamen Auseinandersetzung sind noch unklar. (haf)