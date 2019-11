Während des Bundesligaspiels zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg kam es zu zwei Fällen von Körperverletzung im Stadion (Symbolbild). (JÖRG SARBACH/dpa)

Im Weserstadion ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung unter Heimfans gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben sich mehrere Fans in der Ostkurve während der zweiten Halbzeit der Partie zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg geprügelt. Dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Polizisten konnten vor Ort mehrere Personen feststellen. Es wird geprüft, inwiefern sie mit der Tat in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich unter (0421) 362 3888 zu melden.

Nach dem Ende des Spiels wurde außerdem bekannt, dass es zu einem weiteren Fall von Körperverletzung während des Spiels gekommen sein soll. Die Abreise der Fans wurde durch einen Unfall auf der Carl-Karstens-Brücke erschwert. Vier Fahrzeuge waren daran beteiligt.