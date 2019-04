Die vier Gäste schlugen mit Blumentöpfen und Barhockern aufeinander ein. (Patrick Seeger/dpa)

Barhocker, Blumentöpfe und ein Messer - bei einer Schlägerei in einem Lokal an der Sebaldsbrücker Heerstraße in Hemelingen haben die Beteiligten jede Menge Gegenstände für ihre Auseinandersetzung genutzt. Wie die Polizei berichtet, waren am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr vier Männer in einen Streit geraten, der in einer Prügelei endete, bei der auch Barhocker und Blumentöpfe eingesetzt wurden. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog ein 29-Jähriger ein Taschenmesser und verletzte einen 41-Jährigen mit einem Messerstich am Oberkörper. Weitere Gäste brachten den 29-Jährigen zu Boden, wo er vom 41-Jährigen gewürgt wurde. "Anschließend trat er ihm gegen den Kopf, bis der 29-Jährige das Bewusstsein verlor", erklärt eine Polizeisprecherin. Der 29-Jährige erlitt erhebliche Kopfverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Auch der 41-Jährige musste seine Stichverletzung in einem Krankenhaus behandeln lassen. (sei)