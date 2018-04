Zwei 21 und 26 Jahre alte Brüder haben sich am Montagabend in Vegesack vor einer Kneipe in der Friedrich-Klipppert-Straße mit einem 48-Jährigen geprügelt. Dabei sollen laut Polizei auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein. Alle drei Männer wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten Beweise sicher, erteilten den Akteuren sogenannte Gefährderansprachen und Platzverweise. Die Polizisten führten außerdem Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Die Schlägerei wurde von vielen Schaulustigen beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04 21/362 38 88 entgegen.

Mehr zum Thema Zeugen gesucht Schlägerei mit 40 Personen in Vegesack? In Bremen-Vegesack wurde am Sonntag eine Schlägerei gemeldet, an der sich wohl rund 40 Männer ... mehr »