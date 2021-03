Im Bremer Stadtteil Kattenturm ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Infolgedessen versammelten sich bis zu 100 Personen. (Christian Kosak)

Im Bremer Stadtteil Kattenturm ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigte wurden die Beamten zunächst zu einer Schlägerei zwischen fünf Personen gerufen. Ein reger Zulauf an Unbeteiligten führte dazu, dass die Situation unübersichtlich wurde. Die Polizei rückte daher mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften an. Bis zu 100 Personen hatten sich nach Polizeiangaben versammelt. Bei dem Einsatz wurden einige Personen verletzt. Zudem fertigten die Beamten Strafanzeigen. Weitere Details zum Vorfall gab es zunächst nicht.