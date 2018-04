Zeugen gesucht

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlägerei mit 40 Personen in Vegesack?

Jan Heemann

In Bremen-Vegesack wurde am Sonntag eine Schlägerei gemeldet, an der sich wohl rund 40 Männer beteiligt hatten. Nach bisherigem Stand gab es eine Auseinandersetzung zwischen ethnischen Gruppen.