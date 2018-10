Zeugen sollen sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter der 04 21/36 23 88 8 melden. (dpa)

In der Achterbergstraße in Bremen-Walle ist es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 15 Personen gekommen. Das berichtet die Polizei. Zunächst kam es laut Zeugenaussagen zu verbalen Disputen. Die Stimmung aber wurde hitziger. So hitzig, dass sich die Beteiligten prügelten. Holzlatten wurden eingesetzt. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten.

Im Rahmen ihrer Fahndung kontrollierten die Einsatzkräfte diverse Tatverdächtige. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 zu melden. (mmi)