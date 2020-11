Nach einer Schlägerei zwischen zwei Männern in einem Hausflur in der Bremer Neustadt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Ein 43 Jahre alter Mann hat sich am Montagabend im Flur eines Hauses in der Neustadt mit einem 31-jährigen Bewohner geprügelt. Beide Kontrahenten erlitten Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, suchte der 43-Jährige gegen 21.50 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Großen Johannisstraße auf. In der Wohnung hielt sich ein 31-jähriger auf. An der Wohnungstür gerieten die Männer aus noch ungeklärter Ursache zunächst verbal und dann körperlich aneinander.

Der 43-Jährige holte aus einer angrenzenden Wohnung, in der ein Bekannter von ihm wohnt, ein Brötchenmesser und ein Tischbein. Währenddessen bewaffnete sich der 31-Jährige mit einer Kaffeetasse, schildert die Polizei das Geschehen.

Im Hausflur gingen die Männer dann erneut aufeinander los. Wegen der lautstarken Auseinandersetzung alarmierte ein weiterer Hausbewohner die Polizei. Beide Kontrahenten wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.