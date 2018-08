Ein Polizist entdeckte die Schlägerei in der Östlichen Vorstadt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Nach Angaben der Polizei Bremen hat es rund eineinhalb Stunden nach dem Fußballspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 in der Herzberger Straße eine Schlägerei mit 20 Personen gegeben. Entdeckt wurde die Prügelei in der Östlichen Vorstadt von einem Kraftradfahrer der Polizei - er forderte kurz darauf Unterstützung an.

Als die beteiligten Personen den Polizisten bemerkten, flohen sie in die anliegenden Straßen. Ein Mann wurde festgenommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die eventuell auch Fotos oder Videos von der Schlägerei gemacht haben. Sie werden gebeten sich bei den Polizeidienststellen zu melden. (hee)