Zwei Gruppen sind am frühen Sonntagmorgen in Bremerhaven in der Straße Am Gitter aneinandergeraten. Dabei sind zwei Männer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei Bremerhaven mitteilt, gerieten gegen 5.30 Uhr mehrere Frauen und Männer zuvor in einer Kneipe in der Schleusenstraße in einen Streit. Demnach verließ eine Gruppe die Gaststätte und ging in Richtung Bürgermeister-Smidt-Straße. Die andere Gruppe folgte ihr. In der Straße Am Gitter trafen laut Polizeiangaben sieben Personen aufeinander. Vier von ihnen wurden in eine Schlägerei verwickelt. Die eintreffenden Beamten trennten die Gruppen anschließend voneinander.

Die Polizei erstellte Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. (mmi)